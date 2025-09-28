Assermurb e Grêmio Xapuriense decidem Campeonato Estadual Sub-16

Assermurb e Grêmio Xapuriense decidem neste domingo, 28, a partir das 15h30, no CT do Cupuaçu, o Campeonato Estadual Feminino Sub-16. As duas equipes entram para o confronto em igualdade de condições e se o jogo terminar empatado, a definição do título será nas cobranças de penalidades.

4ª competição

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) vai fechar a 4ª competição da temporada de 2025.

“Estamos realizando as competições dentro do programado. A nossa é chegar em dezembro com todos os torneios promovidos”, disse o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

