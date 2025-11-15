Cotidiano
Assermurb e Furacão do Norte são campeões da Copa Acre Soçaite
Assermurb, no feminino, e Furacão do Norte, no masculino, conquistaram nessa sexta, 14, na quadra do Tancredo Neves, o título da Copa Acre Soçaite.
A Assermurb bateu o São Francisco por 4 a 3 e o Furacão do Norte derrotou o Fox Milan por 2 a 1.
Quadra lotada
A quadra do Tancredo Neves, mais uma vez, ficou lotada para os confrontos da Copa Acre. A competição foi um sucesso dentro e fora da quadra e a Federação Acreana de Futebol Soçaite 7(FAF7S) promete um calendário mais extenso na temporada de 2026.
Avaliação positiva
O presidente da FAF7S, Jaime Morais, avaliou de maneira positiva o primeiro evento da entidade.
“Cometemos alguns erros, mas no geral a avaliação é positiva. Temos um planejamento ousado para a próxima temporada e a ideia é consolidar a modalidade, inclusive, com a participação em competições nacionais”, afirmou Jaime Moreira.
Comentários
Cotidiano
Galvez vence o Santa Cruz nos pênaltis e conquista o tricampeonato Estadual Sub-17
O Galvez é tricampeão Estadual Sub-17. Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o Imperador venceu o Santa Cruz por 3 a 2 nas penalidades nesta sexta, 14, no Tonicão, e levantou a taça.
Bom nível
Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida de bom nível desde o início. O Santa Cruz fez 1 a 0 com Ronan e no último lance do primeiro tempo, Jaru empatou.
No segundo tempo, Joaquim marcou de cabeça, aos 39, e nos acréscimos o atacante Dheimeson deixou tudo igual.
Nas penalidades
Nas penalidades, o goleiro William defendeu as cobranças de Samuel Santiago e Samuel e garantiu a conquista.
Lance decisivo
A partida estava empatada por 1 a 1 na segunda etapa quando o meia Fred, do Galvez, “deixou o braço” no rosto do zagueiro Ariel, do Santa Cruz, e o árbitro Josué França não expulsou o atleta do Imperador.
Goleiro e artilheiro
William, do Galvez, recebeu o prêmio de melhor goleiro e o atacante Vinícius, do Santa Cruz, marcou 12 gols e fechou a competição como artilheiro.
Comentários
Cotidiano
Gerson Boaventura é aclamado e assume como 38º presidente do Rio Branco
O defensor público Gerson Boaventura foi aclamado nesta sexta, 14, no José de Melo, e assumiu como 38º presidente da história do Rio Branco. Um bom número de sócios esteve presente e participou de mais um momento importante nos 106 anos do Mais Querido.
“Sei o tamanho da responsabilidade e estou bastante motivado para desenvolver um grande trabalho no comando do Rio Branco”, declarou Gerson Boaventura.
Meta nº1
O novo comandante do Estrelão estabeleceu como primeira meta a contratação de um treinador e montagem do elenco para a disputa do Campeonato Estadual. A competição começa no dia 12 de janeiro e o primeiro desafio do Rio Branco será contra o Vasco.
Investimento na base
Gerson Boaventura confirmou o Rio Branco voltando a investir na formação de atletas. As equipes Sub-20, 17 e 15 terão uma atenção especial em 2026.
Bira vence eleição
Wellington Barbosa(Bira) venceu Getúlio Pinheiro Júnior por 18 a 12 e será o novo presidente do conselho deliberativo do Rio Branco.
Comentários
Cotidiano
Partidas fecham 1ª fase do Estadual e decidem duelos das semifinais
Dois jogos fecham neste sábado, 15, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, a primeira fase do Campeonato Estadual Feminino. Sena Madureira e Galvez abrem rodada e na sequência a Adesg joga contra a Assermurb.
Definir e vantagem
As partidas da última rodada da fase de classificação irão definir os duelos das semifinais. O primeiro e o segundo colocado na primeira fase terão a vantagem de jogar pelo empate nas semifinais.
Data programada
O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) programou para quarta, 19, as semifinais do Estadual. Contudo, falta definir o local das partidas.
