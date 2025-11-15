Assermurb e Furacão do Norte são campeões da Copa Acre Soçaite

Assermurb, no feminino, e Furacão do Norte, no masculino, conquistaram nessa sexta, 14, na quadra do Tancredo Neves, o título da Copa Acre Soçaite.

A Assermurb bateu o São Francisco por 4 a 3 e o Furacão do Norte derrotou o Fox Milan por 2 a 1.

Quadra lotada

A quadra do Tancredo Neves, mais uma vez, ficou lotada para os confrontos da Copa Acre. A competição foi um sucesso dentro e fora da quadra e a Federação Acreana de Futebol Soçaite 7(FAF7S) promete um calendário mais extenso na temporada de 2026.

Avaliação positiva

O presidente da FAF7S, Jaime Morais, avaliou de maneira positiva o primeiro evento da entidade.

“Cometemos alguns erros, mas no geral a avaliação é positiva. Temos um planejamento ousado para a próxima temporada e a ideia é consolidar a modalidade, inclusive, com a participação em competições nacionais”, afirmou Jaime Moreira.

