Assermurb “atropela” o Andirá e assume a 3ª posição no Estadual

A Assermurb venceu o Andirá por 8 a 1 neste domingo, 2, no Florestinha, no fechamento da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino. A vitória garantiu a 3ª colocação a Assermurb e deixou a equipe próxima da semifinal do torneio.

4ª rodada

São Francisco x Sena Madureira

Galvez x Assermurb

No sábado, 8, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta

Andirá x Adesg

No domingo, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha

Classificação

1º Galvez 9 Pts

2º Sena Madureira 7 Pts

3º Assermurb 6 Pts

4º Adesg 4 Pts

5º Andirá 0 Pt

6º São Francisco 0 Pt

Relacionado

Comentários