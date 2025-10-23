Assermurb A goleia o 6 de Agosto na Copa Acre Soçaite

A equipe da Assermurb A goleou o 6 de Agosto por 5 a 1 nessa quarta, 22, na quadra do Tangará, e conquistou uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite, no feminino. Nas outras partidas da rodada os resultados foram: Assermurb B 3 x 0 Santos, Real Sociedade 10 x 1 Arsenal e São Francisco 10 x 2 Craques do Futuro.

Confrontos importantes

A segunda Copa Acre Soçaite, no masculino, terá duas partidas importantes nesta quinta, 23, a partir das 19h50, na quadra da Getúlio Vargas.

Relacionado

Comentários