Assentamento Dina Guerrilheira sofre ataque no norte do Tocantins

Cinco homens destruíram moradia e ameaçaram famílias; Incra e MST cobram providências contra violência no campo

O assentamento Dina Guerrilheira, em Palmeirante, norte do Tocantins, foi alvo de um ataque na manhã desta quinta-feira (25). Segundo moradores, cinco homens destruíram um barraco e ameaçaram incendiar outras casas, deixando em alerta as cerca de 160 famílias que vivem no local há dois anos.

Testemunhas afirmam que os agressores seriam vaqueiros a serviço de fazendeiros que ainda mantêm gado na antiga fazenda Santa Maria – Vargem Boa, área já destinada oficialmente à reforma agrária.

Criado pelo Incra em junho deste ano, o assentamento tem capacidade para 292 famílias em 4.943 hectares, onde já começou o cultivo de mandioca, arroz e feijão. Apesar disso, os lotes ainda aguardam regularização definitiva.

A direção estadual do MST denuncia a lentidão no processo de retirada dos fazendeiros e cobra medidas urgentes de segurança.

Em nota, o Incra reforçou que a área pertence à União e é “destinada exclusivamente à Reforma Agrária”. A autarquia afirmou que já iniciou os procedimentos para notificação e retirada dos ocupantes irregulares e pediu providências imediatas dos órgãos de segurança, ressaltando que “nenhum tipo de violência, ameaça ou ocupação irregular será tolerado”.

O órgão ainda destacou que a resolução do conflito é essencial para garantir o direito constitucional à terra, à moradia e à vida digna no campo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários