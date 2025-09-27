Brasil
Assentamento Dina Guerrilheira sofre ataque no norte do Tocantins
Cinco homens destruíram moradia e ameaçaram famílias; Incra e MST cobram providências contra violência no campo
O assentamento Dina Guerrilheira, em Palmeirante, norte do Tocantins, foi alvo de um ataque na manhã desta quinta-feira (25). Segundo moradores, cinco homens destruíram um barraco e ameaçaram incendiar outras casas, deixando em alerta as cerca de 160 famílias que vivem no local há dois anos.
Testemunhas afirmam que os agressores seriam vaqueiros a serviço de fazendeiros que ainda mantêm gado na antiga fazenda Santa Maria – Vargem Boa, área já destinada oficialmente à reforma agrária.
Criado pelo Incra em junho deste ano, o assentamento tem capacidade para 292 famílias em 4.943 hectares, onde já começou o cultivo de mandioca, arroz e feijão. Apesar disso, os lotes ainda aguardam regularização definitiva.
A direção estadual do MST denuncia a lentidão no processo de retirada dos fazendeiros e cobra medidas urgentes de segurança.
Em nota, o Incra reforçou que a área pertence à União e é “destinada exclusivamente à Reforma Agrária”. A autarquia afirmou que já iniciou os procedimentos para notificação e retirada dos ocupantes irregulares e pediu providências imediatas dos órgãos de segurança, ressaltando que “nenhum tipo de violência, ameaça ou ocupação irregular será tolerado”.
O órgão ainda destacou que a resolução do conflito é essencial para garantir o direito constitucional à terra, à moradia e à vida digna no campo.
Comentários
Brasil
Comentários
Brasil
Voo da Azul é cancelado após suspeita de bomba em aeronave no Aeroporto de Belém
Passageiro afirmou carregar explosivo em caixa, mas Polícia Federal descartou a ameaça; operação do terminal seguiu normalmente
Um voo da companhia Azul Linhas Aéreas, com destino a Marabá (PA), foi cancelado nesta sexta-feira (26) após a suspeita de que haveria uma bomba a bordo da aeronave no Aeroporto Internacional de Belém.
A Polícia Federal foi acionada, realizou inspeção no avião e descartou qualquer risco. A ocorrência teve início quando um passageiro, durante o embarque, afirmou à tripulação que transportava uma bomba em uma caixa. Ele foi imediatamente detido e levado para prestar depoimento na delegacia da PF instalada no terminal.
A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo aeroporto, informou que acionou o plano de contingência previsto nos protocolos de segurança. Já a Azul destacou que o cancelamento ocorreu como medida preventiva e que os passageiros serão reacomodados em um voo extra neste sábado (27).
Apesar do episódio, a NOA garantiu que as demais operações do terminal seguiram normalmente, sem impacto nos pousos e decolagens. Em nota, a Azul lamentou os transtornos, mas ressaltou que ações desse tipo são fundamentais para preservar a segurança de todos.
Comentários
Brasil
Prêmio de R$ 80 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
As seis dezenas do concurso 2.920 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 80 milhões.
Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
