Assembleia Legislativa promete divulgar edital de concurso público com 200 vagas em outubro

Com 45 alunos prontos para enfrentar uma rotina intensa de treinamentos, a Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início, nesta segunda-feira, 29, ao II Curso de Operações Rondas Ostensivas Tático Móvel (II COR/2025). A solenidade de abertura aconteceu no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, e marcou mais um passo importante na consolidação da doutrina do patrulhamento tático móvel no estado.

A formação reúne 40 policiais militares do Acre e dois do Mato Grosso, além de três integrantes da Polícia Penal acreana. Durante cerca de 60 dias, eles serão submetidos a uma jornada de 810 horas de capacitação, que inclui instruções de sobrevivência na selva, operações ribeirinhas e aéreas, patrulhamento em áreas de fronteira, abordagem tática, legislação policial, técnicas de tiro, entre outras.

A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, ressaltou a importância da especialização para o fortalecimento da instituição. “Este curso representa mais do que uma capacitação. Ele simboliza a continuidade de um trabalho que busca a excelência no serviço policial e a valorização de nossos profissionais. São homens e mulheres que aceitaram o desafio de se preparar para atuar em situações de maior complexidade, sempre com responsabilidade e compromisso com a sociedade acreana”, destacou.

No evento, também estiveram presentes o subcomandante-geral da PMAC, coronel Kleison Albuquerque, o secretário adjunto da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, o presidente do Iapen-AC, delegado Marcos Frank, além de oficiais e praças da instituição. O coronel Wellington Braguin, comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), foi o responsável pela palestra inaugural, com o tema Combate ao crime organizado por meio do policiamento ostensivo.

Desafio e dedicação

Para os alunos, a experiência vai além do aprendizado técnico. O soldado Heriberto Ribeiro, da PMAC, descreveu o curso como uma oportunidade única. “É a chance de agregar conhecimento sem precisar sair do nosso estado. A formação traz uma grade diversificada, que nos prepara para estar nas ruas de forma mais qualificada e oferecer um serviço melhor. Sei que será um período de muita dedicação, mas conto com o apoio da minha família e agradeço aos comandantes que nos liberaram para viver essa experiência”, disse.

O coordenador do curso, capitão Alciderlando Furtado, comandante da Rotam e coordenador do II COR, reforçou a dimensão histórica do momento. “Estamos iniciando com 45 alunos, entre policiais militares, penais e colegas do Mato Grosso, em uma formação de aproximadamente 60 dias. Nosso compromisso é entregar profissionais altamente qualificados para atuar nas diversas frentes do patrulhamento tático, em especial nas áreas de fronteira. O objetivo é claro: formar operadores preparados para oferecer o melhor serviço possível”, disse.

A Companhia Rotam da PMAC completou, em setembro, sete anos de fundação, consolidando-se como referência no policiamento tático móvel no Acre.

