Assembleia Legislativa do Acre doa kits de higiene e mantimentos à Polícia Civil para acolhimento de vítimas de violência

Em um gesto de solidariedade e acolhimento às vítimas de violência doméstica, sexual e física, a Escola do Legislativo Acreano, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizou nesta terça-feira, 28, a entrega de mais de 100 kits de higiene pessoal, além de biscoitos, achocolatados e fraldas descartáveis, à Polícia Civil do Acre.

O material foi entregue pelo presidente da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior, à delegada Juliana De Angelis, que repassou os donativos à coordenação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), sob titularidade da delegada Elenice Frez.

Os recursos para aquisição dos kits foram arrecadados durante o espetáculo “Mulheres em Cena”, realizado no dia 2 de setembro na Usina de Artes João Donato, em Rio Branco. O evento integrou as ações do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, e proporcionou uma noite de música, arte e reflexão com grandes vozes femininas acreanas.

Durante a entrega, o presidente Nicolau Júnior destacou o compromisso da Aleac em promover ações de conscientização e apoio às mulheres vítimas de violência. “A Assembleia tem atuado fortemente, por meio de suas campanhas, para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater o feminicídio e toda forma de violência. Como presidente da Aleac, reafirmo nosso compromisso em apoiar e fortalecer ações que garantam respeito, dignidade e segurança às mulheres acreanas,” afirmou Nicolau Júnior.

A delegada Juliana De Angelis, que recebeu as doações em nome da Polícia Civil, agradeceu à Assembleia Legislativa pelo gesto e destacou a importância da iniciativa.

“Esses materiais farão diferença no acolhimento das mulheres que chegam até a delegacia em situação de vulnerabilidade. Agradecemos à Aleac e à Escola do Legislativo por essa demonstração de empatia e solidariedade, que reforça o compromisso de todos nós em cuidar das vítimas de violência,” ressaltou De Angelis.

A Polícia Civil e a Assembleia Legislativa reforçam, por meio dessa parceria, a importância de unir esforços para garantir um atendimento mais humano, digno e acolhedor às mulheres acreanas que buscam amparo e justiça.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários