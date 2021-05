Assassino de motorista de aplicativo é preso em comunidade rural de Brasiléia

Uma ação de investigação envolvendo agentes da Polícia Civil de Brasiléia e Epitaciolândia, resultou na prisão de Tiago Henrique Menezes Bezerra, vulgo “VT”, em uma comunidade localizada no km 26 da BR 317, Estrada do Pacífico, neste domingo dia 9.

Tiago estava sendo procurado pelas justiças do Brasil e da Bolívia, pela prática de homicídio. O mesmo é considerado o ‘executor’ de um grupo criminoso e confessou à delegada titular de Brasiléia, Carla Ivane, que efetuou os tiros contra o motorista de aplicativo Airton Fernandes Ferreira, em meados de março passado.

Além do Brasil, Tiago estava sendo procurado pela justiça da Bolívia, este aparece em um vídeo feito pelo próprio na companhia de um comparsa, na casa de um boliviano dizendo que iria mata-lo. Logo depois, uma foto é divulgada já com o homem morto em sua residência localizada em Cobija. O crime teria ocorrido em abril no Bairro Pantanal.

O detido foi localizado na casa de um casal, sendo que o homem cumpre pena em liberdade.

Outros envolvidos no crime do jovem Airton foram identificadas e presas no decorrer das investigações. Ao que indica, apenas um está sendo procurado para encerrar o caso definitivamente.

Tiago foi conduzido ao presídio estadual Francisco de Oliveira Conde na Capital, onde irá esperar o pronunciamento da Justiça juntamente com o demais envolvidos.

Veja entrevista com a delegada Carla Ivane.

Matérias relacionadas:

Comentários