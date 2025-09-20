Assalto com violência aterroriza bairro Aeroporto Velho em Cruzeiro do Sul

Criminosos armados invadem comércio, agridem funcionários e fogem a pé; câmeras registraram a ação

A tarde deste sábado (20) foi marcada por violência e medo no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. Dois homens armados invadiram um estabelecimento comercial localizado em frente ao Centro Diagnóstico, renderam funcionários e agrediram trabalhadores durante um assalto.

Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Nas imagens, os suspeitos entram rapidamente, anunciam o assalto em tom de ameaça e exigem dinheiro do caixa, além de celulares e objetos pessoais das vítimas.

Durante o crime, uma funcionária foi agredida com socos e puxões de cabelo, enquanto outro trabalhador foi chutado nas costas e obrigado a se deitar no chão.

Após recolher os pertences, a dupla fugiu a pé. A Polícia confirmou que já está analisando as imagens para tentar identificar os autores, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

O caso provocou forte indignação entre os moradores, que pedem reforço na segurança pública diante da crescente onda de crimes no bairro.

