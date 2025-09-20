Acre
Assalto com violência aterroriza bairro Aeroporto Velho em Cruzeiro do Sul
Criminosos armados invadem comércio, agridem funcionários e fogem a pé; câmeras registraram a ação
A tarde deste sábado (20) foi marcada por violência e medo no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. Dois homens armados invadiram um estabelecimento comercial localizado em frente ao Centro Diagnóstico, renderam funcionários e agrediram trabalhadores durante um assalto.
Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Nas imagens, os suspeitos entram rapidamente, anunciam o assalto em tom de ameaça e exigem dinheiro do caixa, além de celulares e objetos pessoais das vítimas.
Durante o crime, uma funcionária foi agredida com socos e puxões de cabelo, enquanto outro trabalhador foi chutado nas costas e obrigado a se deitar no chão.
Após recolher os pertences, a dupla fugiu a pé. A Polícia confirmou que já está analisando as imagens para tentar identificar os autores, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.
O caso provocou forte indignação entre os moradores, que pedem reforço na segurança pública diante da crescente onda de crimes no bairro.
Jovem morre após colidir motocicleta contra poste no Segundo Distrito de Rio Branco
Acidente ocorreu na noite de sábado (20), no bairro Quinze; vítima não resistiu aos ferimentos apesar dos esforços de reanimação.
Um acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (20) resultou na morte de Ezequiel da Silva dos Santos, de 24 anos, na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, o jovem pilotava uma Honda CG 160 Start prata em alta velocidade quando perdeu o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas e acabou colidindo contra um poste de energia. O impacto provocou forte traumatismo, levando-o a desmaiar e sofrer uma parada cardiorrespiratória.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local com uma unidade de suporte avançado e realizaram cerca de 20 minutos de manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia. Após a conclusão, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado.
Deputado Tadeu Hassem participa de ação social que beneficiou comunidades de Rio Branco
Evento realizado na Escola Raimundo Gomes levou saúde, assistência e serviços gratuitos aos moradores dos bairros Rui Lino III, Mocinha Magalhães e Tucumã.
O deputado Tadeu Hassem esteve presente no Social Comunitário, realizado na Escola Raimundo Gomes, em Rio Branco, que atendeu moradores dos bairros Rui Lino III, Mocinha Magalhães e Tucumã.
A iniciativa ofereceu serviços de saúde, assistência social, apoio jurídico, além de atividades de lazer para a comunidade.
Em suas redes sociais, Tadeu Hassem agradeceu aos parceiros que contribuíram para o sucesso do evento, entre eles o deputado Dr. Eduardo Velloso, a direção da Santa Casa da Amazônia, representada por Anderson da Santa Casa e pelo Dr. Betinho, além do apoio do presidente Markinhos.
Segundo o parlamentar, estar presente em ações como essa é uma forma de reafirmar o compromisso com a população acreana. “Nosso mandato está e sempre estará à disposição para apoiar iniciativas que levem dignidade e esperança para quem mais precisa. Seguimos juntos, construindo um futuro melhor para todas as famílias”, destacou.
Defesa Civil testa sistema de alerta de desastres em quatro municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão e Brasiléia
Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão e Brasiléia recebem simulação de envio de mensagens automáticas para celulares; tecnologia não exige cadastro e atinge todos os dispositivos compatíveis em áreas de risco
A Defesa Civil iniciou neste sábado (20) os testes do sistema Defesa Civil Alerta em quatro municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão e Brasiléia. A ferramenta envia notificações automáticas de desastres diretamente para celulares compatíveis (Android a partir de 2020, conectados a redes 4G/5G), sem necessidade de cadastro prévio.
O coordenador nacional Rodrigo Soutto destacou que o sistema é abrangente:
“Alcança moradores, turistas e até estrangeiros dentro de áreas de risco”.
Em Rio Branco, a primeira simulação ocorreu às 13h na praça de alimentação do Via Verde Shopping, com equipes da Defesa Civil orientando a população sobre o funcionamento da tecnologia, no interior às 14h. O teste – que não representa perigo real – visa preparar comunidades para receber alertas de enchentes, tempestades e outros eventos extremos com antecedência, reduzindo riscos e potencializando respostas emergenciais. A iniciativa integra esforços nacionais de modernização de sistemas de prevenção.
Como funciona a tecnologia
- Compatibilidade: Android fabricados a partir de 2020
- Conexão: redes 4G ou 5G
- Abrangência: atinge automaticamente todos os dispositivos em áreas de risco (incluindo turistas e estrangeiros)
Detalhes da operação
Teste em Rio Branco realizado no Via Verde Shopping às 13h, interior às 14h
Equipes da Defesa Civil orientaram população sobre o sistema
Coordenador nacional Rodrigo Soutto destacou capilaridade do recurso
Credibilidade como desafio
O coordenador estadual, coronel Cláudio Falcão, enfatizou a importância da precisão das informações:
“Quando a mensagem chegar, as pessoas devem ter certeza de que é verdadeira e seguir as orientações”
A iniciativa integra o esforço federal de modernização do sistema de alertas precoce, crucial para o Acre – estado historicamente vulnerável a eventos climáticos extremos na Amazônia. A fase de testes precede a implantação nacional prevista para 2025.
