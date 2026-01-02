Assaltante rouba carro, foge pela BR-364, faz mulher refém e acaba preso próximo a Extrema

Suspeito rendeu vítima em hotel de Vista Alegre do Abunã, levou mulher e criança como reféns e se entregou após negociação com a Polícia Militar.

Após roubar um veículo na manhã desta sexta-feira (2), no distrito de Vista Alegre do Abunã, um assaltante armado provocou momentos de tensão ao fugir pela BR-364 e fazer uma mulher e uma criança de colo reféns nas proximidades do distrito de Extrema, em Rondônia. A ocorrência terminou com a prisão do suspeito após negociação com a Polícia Militar.

De acordo com informações das forças de segurança, o suspeito foi identificado como Heric L. G., de 27 anos. Ele estaria armado com um revólver calibre .38 e teria rendido uma vítima em um hotel localizado no bairro Murilo Melo, em Vista Alegre do Abunã, de onde roubou um veículo Toyota Yaris.

Durante a fuga, o criminoso obrigou uma mulher e uma criança a entrarem no carro, passando a mantê-las como reféns, o que mobilizou equipes da Polícia Militar e de outras forças de segurança da região.

O veículo foi interceptado pouco antes da chegada ao distrito de Extrema. No local, os policiais iniciaram uma negociação que durou vários minutos, até que o suspeito se rendeu e foi preso sem resistência.

A mulher e a criança foram libertadas sem ferimentos e receberam atendimento no local. O suspeito foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais e deve responder pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado.

O caso segue sob investigação.

