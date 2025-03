Árvore cai durante chuva e atinge dois homens em ramal da Reserva Chico Mendes, em Xapuri

“Em tudo existe algo bom, o sofrimento dói, porém te ensina e te fortalece, assim como tudo, ele passa e as coisas boas chegam, elas chegam” Dimas Gurgel

Coluna dedicada para todos que passaram pelas grandes enchentes de 2023 e 2024, um novo ano inicia, também dedico às mulheres, Parabéns, sem elas não estaríamos aqui(…)

Marina Silva

Acreana Marina silva, atualmente ministra do Meio Ambiente, afirmou que não tem planos de se candidatar novamente à Presidência do Brasil.

2010, 2014, 2018

Em suas declarações, ela enfatizou que seu objetivo principal é colaborar na construção de uma “frente ampla” em defesa da democracia. A política já disputou a presidência em quatro ocasiões, sendo elas em 2010, 2014, 2018 e, mais recentemente, em 2022, quando foi eleita deputada federal.

Dinheiro bom

As cotas dos parlamentares e senadores do Acre Alan Rick (UB/AC), Marcio Bittar (UB/AC) e Sérgio Petecão (PSD/AC) tiveram reajustes de 8,80%, ficando em R$ 151.278,78, por mês.

Juntos e misturados

“O grupo trabalhou unido pela sua eleição e todos fazemos parte do mesmo time. Vim me colocar a disposição. O senhor é um guerreiro, trabalha muito por nossa cidade. Tenho um carinho especial pelo senhor, estivemos juntos na sua campanha”, disse Nicolau ao prefeito Bocalom.

Não são Deus e nem Mãe Dináh (rsrs)

Aos provedores do caos e de tragédias, que anunciavam pelas esquinas de Brasiléia que 2025 teria alagação forte ou pior que em 2024, lamento informar que tudo indica que não virá este ano.

Está escrito

Quando o homem quisesse saber mais, ele mudaria os tempos e as estações, palavras do arquiteto do Universo

A importância de um deputado

Você pode ser contra várias coisas e é um direito seu, porém, é inegável, inquestionável a importância de uma representação na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) para um município.

Já são quase 5 milhões

O deputado estadual Tadeu Hassem, já destinou para Brasiléia e região, quase o valor global de 5 milhões de reais, isso faz uma diferença enorme em uma gestão e para população.

Vários segmentos

O valor foi destinado para vários segmentos, educação, saúde, segurança pública, área social, zona rural, entre outras…

Programa Saúde na Comunidade

Sem espaço para dúvidas, o programa saúde na comunidade mudou a vida e o cotidiano de centenas de pessoas em Epitaciolândia.

Carro-chefe

A Saúde sempre ganhou destaque na gestão de Sérgio Lopes e Sérgio Mesquita, mais de 30 cirurgias oftalmológicas foram realizadas recentemente no município, além de outras 48, o total poderá chegar à marca de 200 cirurgias, ainda este ano.

Verão se aproxima(…)

No período de chuvas realmente o trabalho com máquinas pesadas fica um pouco complicado, mas, o verão bate na porta, é hora de aquecer os motores.

Têm experiência

O prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, trabalhou diversos anos na secretaria de obras, foi vice na gestão passada, logo, sabe e conhece cada rua, bairro e o que precisa ser feito (…)

Com o Pé direito (…)

Pelo grande fato de nessa época a população não passar pelo que passou nos anos anteriores, com o cenário de guerra no pós-enchente, já é uma vitória da gestão de Carlinhos(…)

São poucos dias (…)

São apenas 70 dias de gestão, contando com feriados e finais de semana, agora é hora de começar mostrar trabalho(…)

O carnaval passou (…)

Para muitos, o ano de fato começa após o carnaval, festa realizada em todo planeta.

Marcas da Pandemia

Em 11 de março de 2020, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, anunciou que o mundo estava em pandemia de covid-19, por causa da ampla distribuição geográfica da doença no planeta.

Brasil

Na época, o Brasil tinha 52 casos confirmados da doença. O primeiro caso no país foi confirmado em 26 de fevereiro, em São Paulo. Cinco anos depois da decretação da pandemia, o Brasil tem mais de 39 milhões de casos confirmados e mais de 715 mil mortes.

A oposição precisa existir, isso é fato!

Desde que seja feita com muita responsabilidade, a oposição na Política é extremamente necessária, Izabelle Araujo (Republicanos) faz esse papel em Brasiléia, algo absolutamente normal e natural da Política, simples assim.

Los Hermanos

Não é apenas no Brasil, que o preço dos alimentos está valendo ouro, los Hermanos de Pando, estão sentindo na pele, ou melhor dizendo, no bolso.

No puedes, ya no es un pueblo

Los hermanos bolivianos estão corretos em reivindicar seus direitos e lutar por preços melhores da cesta básica, mas, não pode ficar bloqueando Pontes o tempo todo, não somos mais um povoado.

São aproximadamente 150 mil habitantes

Unindo Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija, temos aproximadamente 150 mil habitantes, formado por estudantes, trabalhadores e população que precisa ir e vir, logo, acabam sendo de alguma forma prejudicados.

Entrevista para coluna do Dimas Gurgel com Clebson Venâncio gerente de esportes

Clebson como você pegou a gerência, em termo de estrutura?

No ano passado, a prefeitura tratou de deixar as quadras esportivas dos bairros revitalizadas, a única que não teve nenhum tipo de manutenção foi a quadra do bairro Alberto Castro, mas tenho certeza de que para esse ano a Prefeitura irá revitalizar.

Hoje a maior dificuldade de estrutura tá sendo um local que possamos utilizar como SEDE. Em conversa com o nosso prefeito, Carlinhos do Pelado, ele informou que em breve fará no terreno atrás do ginásio uma sala para fazer nossos encontros com os esportistas.

O que a população pode esperar da sua gestão?

A população pode esperar que a Gerência de Esportes promova iniciativas para incentivar a prática esportiva, melhorar a infraestrutura esportiva da cidade e apoiar atletas locais.

Nos bairros, a população pode esperar que a Gerência de Esportes desenvolva ações descentralizadas para garantir que o acesso ao esporte e ao lazer seja democratizado. Algumas iniciativas que podem ser renovadas incluem: Projetos e Aulas Gratuitas de Escolinhas de futebol, vôlei, basquete, capoeira, Ciclismo e outras modalidades.

E da equipe da Gerência de Esportes, a população pode esperar profissionalismo, comprometimento e proximidade com a comunidade.

Fora o futebol, quais áreas serão contempladas?

Diante disso, sabemos que a Gerência de Esporte tem a possibilidade de oferecer uma série de atividades esportivas que atendam a diferentes faixas etárias e interesses da população.

Entre as opções, destacam-se campeonatos de futebol, futsal, vôlei, basquete e handebol, promovendo a participação de atletas amadores e “profissionais’. Além disso, eventos como corridas de rua, competições e passeios ciclísticos pra incentivar a prática esportiva ao ar livre.

Para garantir a inclusão, podem ser criadas iniciativas externas para idosos, como caminhadas e aulas de ginástica. Escolinhas esportivas e oficinas também são estratégias fundamentais para fomentar o esporte.

Uma estratégia eficiente que vamos usar para ampliar o acesso ao esporte é a criação de parcerias entre a administração municipal, instituições privadas e associações esportivas.

Brasiléia já teve um nome forte lá fora, no voleibol e futebol, na sua concepção quais são as chances de voltarmos a ser grande e conquistar títulos importantes?

Brasiléia é um celeiro de grandes atletas e com certeza a gente gostaria muito de investir em competições a nível estadual. Hoje a grande dificuldade que temos nos últimos anos é ter a condição de levarmos essas pessoas para competir fora do município, porque o esporte não ter um transporte próprio (Ônibus).

E mais uma vez o nosso prefeito, Carlinhos do Pelado, ciente dessa necessidade se comprometeu em um curto prazo achar uma solução para que a gerência de esporte possa ter um transporte para dar suporte nessas competições a nível estadual.

Atletas em várias modalidades com chance de grandes conquistas títulos importantes a nível estaduais nós temos muitos, só falta darmos condições para eles chegarem até esses lugares.

Brasiléia é uma área de fronteira, existe projeto para uma competição internacional?

Agora em fevereiro nós tivemos em Rio Branco conversando com a federação Internacional de desporto – FID, a princípio para o mês de julho queremos realizar um evento aqui no município de Brasileia juntamente com a federação nas modalidades de futsal e handebol com equipes do Brasil, Bolívia e do Peru.

Copa Bolpebra, já foi uma competição tradicional na região, ano passado foi realizada por amigos, esse ano o poder público pensa em realizar?

Com certeza a realização da copa Bolpebra está em nosso pensamento, e sempre perguntado nosso prefeito, Carlinhos do Pelado, também diz que é uma competição que lhe agrada muito, e em breve convidaremos esses amigos que realizaram no ano passado para que possamos realizar novamente esse ano convidando nossos amigos bolivianos.

O deputado Tadeu Hassem destinou um valor global na ordem de R$ 500.000 é pouco ou suficiente?

Para esse ano de 2025 o deputado Tadeu Hassem destinou para a área esportiva um valor de R$ 200.000,00 e para o ano de 2026 o valor de R$ 500.000,00, tenho certeza de que será recursos que ajudará bastante a Prefeitura/Gerência de Esporte na execução das atividades esportivas que iremos realizar.

Gostaria de expressar minha mais sincera gratidão pelo compromisso e dedicação do deputado em destinar a emenda tanto beneficiará o esporte brasileense. Reconhecemos e valorizamos o comprometimento do deputado Tadeu em trabalhar pelo bem comum, e esta ação reforça seu compromisso com o desenvolvimento e bem-estar da população.

Já tem datas definidas para realizações dos principais campeonatos Futsal e Campo?

Nós vamos iniciar agora no mês de abril com o campeonato de Campo, vamos voltar a realizar esse campeonato após cinco anos e com a novidade que contará com quatro categorias, e somente para o segundo semestre, mais ou menos no mês de setembro que iremos realizar o grande campeonato de futsal.

Zona Rural?

O nosso planejamento é realizar um campeonato na comunidade do km 26, tendo em vista que lá tem um belíssimo Campo de futebol. Nas demais comunidades, como sempre estamos à disposição para ser parceiros nas futuras realizações dos campeonatos.

Considerações finais…

Queremos agradecer a oportunidade que você está nos dando Dimas Gurgel e o altoacre, estamos aqui divulgando as nossas ações e futuras atividades e dizer que a gerência de esportes está de portas abertas para receber os esportistas.

