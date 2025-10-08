Articulador do governo declara abertura para “aparar arestas” e pede MDB em “casamento” político

A seleção dos beneficiários foi realizada por meio do Sistema Específico para Gestão de Políticas Públicas de Habitação (Sishab), implantado na Sehurb

Dando mais um passo no fortalecimento do compromisso social, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), realizou nesta quarta-feira, 8, o sorteio de 100 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), que serão construídas em Xapuri com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Com a presença da vice-governadora Mailza Assis, o momento simbolizou a garantia de dignidade e esperança para dezenas de famílias.

As unidades sorteadas integram o empreendimento Conjunto Adib Jatene lotes A e B, cada um com 50 residências. Com valor unitário de R$ 183 mil, os contratos totalizam R$ 13 milhões em repasses federais, além de uma contrapartida estadual de R$ 5,3 milhões destinada a obras complementares e de infraestrutura. O investimento total é de R$ 18,3 milhões, e a previsão de conclusão das obras é outubro de 2026.

A vice-governadora Mailza Assis, destacou que garantir o acesso à moradia significa, acima de tudo, promover dignidade: “Temos um governo que trabalha para cuidar das pessoas, e isso é cuidar, amar e pensar no próximo. É trabalhar para que a dignidade e os direitos sejam garantidos. Essas unidades habitacionais representam uma preocupação com o bem-estar social das pessoas e das famílias de Xapuri, uma cidade de povo forte e trabalhador”.

Para ela, com iniciativas como essa, o Estado avança na redução das desigualdades sociais e no fortalecimento da inclusão e da cidadania.

“Para priorizar o conforto da população é necessário que tenhamos uma cidade estruturada, famílias bem assistidas, serviços públicos bem executados e que todas as ações do governo cheguem efetivamente à cidade. Ela também precisa estar preparada, e é isso que estamos fazendo”, reforçou Mailza.

A cerimônia, transmitida ao vivo pelas redes sociais do governo do Estado, contou também com a presença do titular da Sehurb, Egleuson Santiago, do prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, do presidente da Câmara de Vereadores do município, Celso Paraná, e do deputado estadual, Manoel Moraes.

Seleção

A seleção dos beneficiários foi realizada por meio do Sistema Específico para Gestão de Políticas Públicas de Habitação (Sishab), implantado na Sehurb, que definiu automaticamente os inscritos conforme os critérios estabelecidos pelas Portarias MCID nº 738/2024 e n° 4/2025.

Durante o sorteio, os nomes dos contemplados foram anunciados individualmente, garantindo total transparência e causando emoção aos participantes que acompanharam a transmissão ao vivo ou estiveram presentes ao local.

Ao todo, 1.560 pessoas se inscreveram para o sorteio das casas. Dentre elas, 113 famílias contam com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com deficiência física, visual ou auditiva; 73 são compostas por idosos; 564 são beneficiárias do Programa Bolsa Família; e 810 se enquadram na categoria geral.

Entre os principais requisitos para participação destacam-se: renda familiar de até R$ 2.640, inscrição atualizada no CadÚnico, não possuir imóvel em todo o território nacional e fazer parte do déficit habitacional do município. Pessoas em situação de rua também puderam se inscrever, mediante avaliação intersetorial.

O secretário Egleuson Santiago enfatizou que “o valor disponibilizado pelo governo federal é insuficiente para que essas obras sejam realizadas no interior. Por isso, o governo do Estado vem destinando a complementação desses recursos, garantindo que o projeto saia do papel e se concretize a tão sonhada construção da casa própria”.

Mais seis municípios acreanos serão contemplados com o Minha Casa Minha Vida, para os quais, em breve, serão abertas as licitações. De acordo com o gestor, o governo está em tratativas junto ao Ministério das Cidades: “A burocracia é grande e demorada, mas estamos correndo para que possa caminhar”, completou.

Virada de chave

Alberto Fernandes é morador de Xapuri desde que nasceu, em 1951. Atualmente com 74 anos, foi um dos contemplados no sorteio de uma casa, realizando um sonho que cultivava há décadas.

“Fiquei muito feliz, porque preciso de uma casa. Tenho aposentadoria de um salário mínimo e estou muito agradecido ao governo do Estado. Agora chegou a minha vez, uma verdadeira virada de chave na minha vida”, relatou.

A lista completa do sorteio, com os nomes das 100 famílias titulares e das 30 suplentes, será disponibilizada no site da Sehurb e publicada em edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

