Articulador do governo declara abertura para “aparar arestas” e pede MDB em “casamento” político
Secretário Luiz Calixto usou metáfora durante encontro de Mailza Assis com cúpula do MDB para reforçar disposição de aliança para 2026
Em um encontro que selou a abertura formal de negociações para as eleições de 2026, o secretário de Governo, Luiz Calixto, principal articulador político do Palácio Rio Branco, declarou durante reunião da vice-governadora Mailza Assis com a cúpula do MDB, nesta quarta-feira (8), que o governo está disposto a “aparar possíveis arestas” com o partido.
Na ocasião, Calixto repetiu a frase que sintetiza o objetivo da missão:
“Viemos aqui pedir o MDB em casamento”.
Disse mais. “Queremos aprofundar as conversas com o MDB, alinhar nossas convergências e trabalhar juntos em um projeto de futuro para o Acre. O MDB é um dos partidos mais importantes do estado, com capilaridade e história, e queremos caminhar lado a lado em 2026”, declarou Calixto durante o encontro.
A reunião, realizada na sede estadual do MDB, reuniu a direção do partido, a vice-governadora e assessores diretos, marcando o início de uma conversa que pode definir os rumos da sucessão no estado.
O tom conciliador e a metáfora do casamento político indicam a importância que a aliança com o emedebista tem para a construção da pré-candidatura de Mailza Assis, que busca consolidar uma base ampla de apoio.
Vice-governadora Mailza acompanha sorteio de 100 unidades habitacionais em Xapuri
A seleção dos beneficiários foi realizada por meio do Sistema Específico para Gestão de Políticas Públicas de Habitação (Sishab), implantado na Sehurb
Dando mais um passo no fortalecimento do compromisso social, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), realizou nesta quarta-feira, 8, o sorteio de 100 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), que serão construídas em Xapuri com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Com a presença da vice-governadora Mailza Assis, o momento simbolizou a garantia de dignidade e esperança para dezenas de famílias.
As unidades sorteadas integram o empreendimento Conjunto Adib Jatene lotes A e B, cada um com 50 residências. Com valor unitário de R$ 183 mil, os contratos totalizam R$ 13 milhões em repasses federais, além de uma contrapartida estadual de R$ 5,3 milhões destinada a obras complementares e de infraestrutura. O investimento total é de R$ 18,3 milhões, e a previsão de conclusão das obras é outubro de 2026.
A vice-governadora Mailza Assis, destacou que garantir o acesso à moradia significa, acima de tudo, promover dignidade: “Temos um governo que trabalha para cuidar das pessoas, e isso é cuidar, amar e pensar no próximo. É trabalhar para que a dignidade e os direitos sejam garantidos. Essas unidades habitacionais representam uma preocupação com o bem-estar social das pessoas e das famílias de Xapuri, uma cidade de povo forte e trabalhador”.
Para ela, com iniciativas como essa, o Estado avança na redução das desigualdades sociais e no fortalecimento da inclusão e da cidadania.
“Para priorizar o conforto da população é necessário que tenhamos uma cidade estruturada, famílias bem assistidas, serviços públicos bem executados e que todas as ações do governo cheguem efetivamente à cidade. Ela também precisa estar preparada, e é isso que estamos fazendo”, reforçou Mailza.
A cerimônia, transmitida ao vivo pelas redes sociais do governo do Estado, contou também com a presença do titular da Sehurb, Egleuson Santiago, do prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, do presidente da Câmara de Vereadores do município, Celso Paraná, e do deputado estadual, Manoel Moraes.
Seleção
A seleção dos beneficiários foi realizada por meio do Sistema Específico para Gestão de Políticas Públicas de Habitação (Sishab), implantado na Sehurb, que definiu automaticamente os inscritos conforme os critérios estabelecidos pelas Portarias MCID nº 738/2024 e n° 4/2025.
Durante o sorteio, os nomes dos contemplados foram anunciados individualmente, garantindo total transparência e causando emoção aos participantes que acompanharam a transmissão ao vivo ou estiveram presentes ao local.
Ao todo, 1.560 pessoas se inscreveram para o sorteio das casas. Dentre elas, 113 famílias contam com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com deficiência física, visual ou auditiva; 73 são compostas por idosos; 564 são beneficiárias do Programa Bolsa Família; e 810 se enquadram na categoria geral.
Entre os principais requisitos para participação destacam-se: renda familiar de até R$ 2.640, inscrição atualizada no CadÚnico, não possuir imóvel em todo o território nacional e fazer parte do déficit habitacional do município. Pessoas em situação de rua também puderam se inscrever, mediante avaliação intersetorial.
O secretário Egleuson Santiago enfatizou que “o valor disponibilizado pelo governo federal é insuficiente para que essas obras sejam realizadas no interior. Por isso, o governo do Estado vem destinando a complementação desses recursos, garantindo que o projeto saia do papel e se concretize a tão sonhada construção da casa própria”.
Mais seis municípios acreanos serão contemplados com o Minha Casa Minha Vida, para os quais, em breve, serão abertas as licitações. De acordo com o gestor, o governo está em tratativas junto ao Ministério das Cidades: “A burocracia é grande e demorada, mas estamos correndo para que possa caminhar”, completou.
Virada de chave
Alberto Fernandes é morador de Xapuri desde que nasceu, em 1951. Atualmente com 74 anos, foi um dos contemplados no sorteio de uma casa, realizando um sonho que cultivava há décadas.
“Fiquei muito feliz, porque preciso de uma casa. Tenho aposentadoria de um salário mínimo e estou muito agradecido ao governo do Estado. Agora chegou a minha vez, uma verdadeira virada de chave na minha vida”, relatou.
A lista completa do sorteio, com os nomes das 100 famílias titulares e das 30 suplentes, será disponibilizada no site da Sehurb e publicada em edição do Diário Oficial do Estado (DOE).
Cesta básica tem queda de 3,15% em Rio Branco e fica entre as 7 mais baratas do país
Pesquisa da Conab e Dieese mostra que 8 dos 12 itens pesquisados tiveram redução de preço na capital acreana em setembro; tomate foi o produto com maior deflação no período
O custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco registrou queda de 3,15% em setembro, ficando em R$ 620,99 — o sétimo valor mais baixo entre as 27 capitais do país. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta quarta-feira (8) pela Conab e pelo Dieese, que apontou redução em 22 capitais na passagem de agosto para setembro.
Na capital acreana, oito dos doze produtos pesquisados apresentaram baixa no mês. O tomate liderou a deflação, com uma queda de 16,33% no preço.
Quedas em Rio Branco (setembro)
- Tomate: -16,33%
- Farinha de mandioca: -4,61%
- Arroz agulhinha: -4,13%
- Açúcar cristal: -1,66%
- Manteiga: -1,16%
- Leite integral: -1,09%
- Café em pó: -0,68%
- Carne bovina: -0,29%
Altas no período
- Banana: +3,23%
- Óleo de soja: +1,99%
- Pão francês: +0,70%
- Feijão carioca: +0,44%
Tendência semestral (abril-setembro)
Maiores quedas acumuladas:
Tomate: -20,70%
Banana: -17,99%
Arroz: -12,24%
No acumulado desde abril, a tendência de queda se mantém para a maioria dos itens em Rio Branco. Nove produtos estão mais baratos, com destaque para o tomate (-20,70%) e a banana (-17,99%). No cenário nacional, Fortaleza (-6,31%) e Palmas (-5,91%) tiveram as maiores reduções em setembro, enquanto São Paulo (R$ 842,26) segue com a cesta básica mais cara do país.
A redução integra movimento nacional de baixa nos preços dos alimentos, influenciado por boas safras e condições climáticas favoráveis. Rio Branco mantém posição vantajosa no ranking nacional, com custo de vida alimentar abaixo da média das capitais.
Câmara de Epitaciolândia recorre ao MP contra fechamento de posto de atendimento da Energisa
Vereadores alegam que desativação do serviço presencial prejudica moradores sem acesso a canais digitais e pedem intervenção do Ministério Público para reverter a medida
A Câmara Municipal de Epitaciolândia encaminhou ao Ministério Público do Estado do Acre um ofício solicitando providências quanto à desativação do Posto de Atendimento Presencial da empresa Energisa no município. O documento, assinado pelo presidente da Casa Legislativa, destaca a preocupação com os impactos da decisão sobre a população local.
O requerimento, de autoria do vereador Rosimar Menezes de Castro(REPUBLICANOS), foi aprovado em plenário e direcionado ao promotor Rafael Maciel da Silva, da Promotoria Cumulativa de Epitaciolândia. O texto aponta que o fechamento do posto vem causando transtornos à comunidade, especialmente para moradores que não possuem acesso à internet ou não dominam os meios digitais utilizados pela concessionária de energia elétrica.
Segundo informações obtidas junto à direção da empresa, o encerramento das atividades teria ocorrido sob a justificativa de que a população local não seria suficiente para manter uma representação física. No entanto, os vereadores afirmam que a medida não condiz com a realidade vivenciada pelos munícipes, que enfrentam grandes dificuldades para resolver demandas relacionadas aos serviços da Energisa.
O documento ressalta ainda que o posto funcionava anteriormente no município, o que comprova a viabilidade da sua manutenção.
Diante disso, a Câmara solicita que o Ministério Público adote as medidas cabíveis para apurar os impactos da decisão e garantir a proteção do direito coletivo à prestação adequada e contínua dos serviços públicos concedidos.
