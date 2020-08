MANAUS – O jovem advogado Vanderley Araújo (Avante-AM), desponta como a grande novidade nas eleições 2020, para o cargo de prefeito do município de Envira (distante 1.207 quilômetros de Manaus).

Membro do partido Avante e apoiado pelo ex-governador e prefeiturável de Manaus, David Almeida (Avante-AM), além de diversas lideranças do município, Vanderley Araújo tem um encontro marcado com o Senador da República Plínio Valério para viabilização de apoio uma vez que surge como alternativa viável no vácuo que se forma com a saída do atual prefeito Ivon Rates (PROS-AM) do comando político de Envira.

“Acredito que reuno o que de mais próspero temos a oferecer ao povo de Envira, ou seja: renovação de idéias e propostas para governar”, destacou o advogado.

Presidente do diretório municipal do partido Avante, em Envira, o profissional liberal conseguiu a proeza de aglutinar lideranças diversas em apoio à sua pré-candidatura a Prefeito.

Carisma

Outro que também acredita que Vanderley Araújo pode e deve postular o direito de disputar o cargo majoritário, é o ex-governador David Almeida. “Precisamos apoiar o surgimento de novas lideranças políticas em todo o nosso Estado. Vanderley Araújo é uma excelente opção para o nosso povo de Envira.” destacou David Almeida.

“Sou muito grato à Deus, à minha família, aos amigos e às lideranças políticas que acreditam que podemos iniciar um novo ciclo de esperança, mudança e prosperidade para Envira”, agradeceu.

“Se eles acreditam, por que também não podemos acreditar?”, questionou e convocou o pré-candidato a prefeito de Envira.

