Guilherme Venaglia e Larissa Rodrigues, da CNN

O deputado federal Arthur Lira, do Progressistas (PP) de Alagoas, foi eleito nesta segunda-feira (1º) como o novo presidente da Câmara dos Deputados. Lira contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em sua campanha.

O parlamentar é o primeiro novo presidente da Câmara desde 2016, quando Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi eleito após a queda de Eduardo Cunha. Arthur Lira obteve 302 votos, contra 145 de seu principal adversário: o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), candidato apoiado por Maia.

Ao todo, oito deputados concorreram ao cargo. Se lançaram como candidatos independentes os deputados André Janones (Avante-MG), Fábio Ramalho (MDB-MG), General Peternelli (PSL-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP), Luiza Erundina (PSOL-SP) e Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Seriam nove, mas o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) desistiu e anunciou seu apoio a Baleia Rossi.

“Sei do peso e da responsabilidade. Prometo respeitas as forças vivas dessa Casa, o colegiado. Quero servir o meu país, essa instituição e ao povo brasileiro, principalmente nesse momento de angustia. Temos a chance de estabelecer acima das divergências a chamada pauta emergencial”, afirmou Lira, em seu primeiro discurso após eleito.

“Tenho certeza que essa Casa encontrará caminho para enfrentar os traumas da pandemia”, prosseguiu o novo presidente da Câmara. Arthur Lira afirmou que irá “olhar para a esquerda, centro e direita” e disse que manterá a Casa como “independente” dos demais poderes.

Perfil

Apoiado por Bolsonaro, Arthur Lira é o líder do bloco parlamentar que reúne partidos do chamado Centrão. Ele nasceu em Maceió (AL), em junho de 1969. É advogado, agropecuarista e empresário. Está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo estado de Alagoas.

Lira já foi deputado estadual, vereador de Maceió e presidente da comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Câmara. Desde 2019 trabalha na liderança do bloco parlamentar conhecido como Centrão.

