Arthur Fries conquista título no xadrez escolar em Manaus

Fox Milan e Furacão do Norte são as equipes finalistas da 1ª Copa Acre de Futebol Soçaite. Nas semifinais disputadas nessa sexta, 7, na quadra do Tancredo Neves, o Fox Milan goleou o Atlético Vila Real por 7 a 1 e o Furacão do Norte derrotou o Cafu Auto Peças por 2 a 1, nas penalidades, após um empate por 2 a 2 no tempo normal.

Finalistas do feminino

A Assermurb “A” bateu a Assermurb “B” por 3 a 2 e o São Francisco venceu o Real Sociedade por 4 a 1 nas semifinais da Copa Acre Soçaite, no feminino.

Finais na sexta

O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol 7 Soçaite (FAF7S), Wellington Cabeça, confirmou para sexta, 14, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves, as finais da da Copa Acre.

“Vamos preparar um grande encerramento. Realizamos uma competição com grandes partidas e torcida nas quadras, conseguimos o nosso objetivo”, comentou o dirigente.

