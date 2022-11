Artesãos do Acre vencem em duas categorias de prêmio nacional do Sebrae

Não é de hoje que o artesanato acreano vem se destacando no cenário nacional, e um exemplo disso foi a obtenção do segundo lugar em vendas na Feira Nacional de Artesanato, em Fortaleza (CE), em outubro.

Nesta quinta-feira, 17, deu-se a premiação aos artesãos que se destacaram no Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato, que tem por objetivo identificar e premiar as unidades produtoras de artesanato mais competitivas do Brasil. A cerimônia foi realizada na sede do Sebrae, em Brasília.

Com o trabalho realizado pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), e o Sebrae no Acre, a Região Norte foi premiada pelos trabalhos de marchetaria do artesão Maqueson Pereira e pelos calçados em látex de José Rodrigues, o “Doutor da Borracha”.

“Esse reconhecimento muito dignifica nosso trabalho, mostra que estamos no caminho certo e que podemos colaborar com o estado por meio do nosso trabalho. Agradeço a Deus pela oportunidade e ao incentivo que nos dão ao longo desses anos”, destacou Maqueson Pereira.

Para a gestora do Núcleo de Artesanato da Seet, Suelany Paiva, a premiação é um reconhecimento do trabalho de todos os profissionais. “É motivo de grande alegria para os que trabalham com artesanato. Nós, da gestão estadual, junto aos parceiros do Sebrae, temos um trabalho alinhado com todos os artesãos. Esse destaque acaba chamando a atenção para outros trabalhos que são realizados no Acre”, diz Suelany.

O Prêmio Top 100 considera como requisitos fundamentais a qualidade técnica, a qualidade estética, a qualidade simbólica, a qualidade da inovação, as condições de trabalho e a organização da produção, o compromisso socioambiental, a experiência comercial e as estratégias de adaptação.

