A ação ocorreu em um ônibus da viação São Judas, por volta das 21h, quando o ônibus que faz a linha do bairro Sobral seguia para o Centro de Rio Branco. Os criminosos teriam entrado no ônibus no Terminal de Integração da Baixada e anunciaram o assalto.

No momento do assalto, o ônibus estava com cerca de 50 passageiros. A informação foi confirmada pelo administrador da empresa São Judas, Aluízio Abade. A reportagem também entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Transportes do Acre (Sinttpac), Francisco Leite Marino, mas ele disse que não tinha informação sobre o ocorrido.

