Acre
Arlenilson Cunha anuncia filiação de Márcio Bittar ao PL e cobra convocação de policiais penais para conter fugas em presídios
Na sessão desta terça-feira (19), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Arlenilson Cunha (PL) fez dois importantes registros. O primeiro, de caráter político, foi o convite para o evento de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL), que acontece no próximo dia 22.
Arlenilson destacou a trajetória do senador, que já foi deputado estadual, deputado federal e primeiro-secretário da Câmara dos Deputados, além de relator do Orçamento Geral da União no governo Bolsonaro. “Márcio Bittar tem uma história de grandes serviços prestados ao Acre. Como relator, destinou mais de R$ 1 bilhão para o nosso estado, contribuindo de forma significativa com os acreanos. Quero dar as boas-vindas ao senador, que agora passa a integrar o PL e continuará contribuindo para o Brasil e para o Acre”, afirmou.
Em seguida, o deputado chamou a atenção para a crise no sistema prisional acreano. Ele relatou que somente nos últimos meses já ocorreram 17 fugas, sendo a mais recente no último domingo (17), na unidade penitenciária do Quinari. “Estamos falando de presos de alta periculosidade, e poucos foram recapturados. Isso é muito preocupante”, alertou.
Diante desse cenário, Arlenilson Cunha apresentou uma indicação protocolada na Aleac, solicitando ao governo do Estado e à Secretaria de Administração, o chamamento imediato dos 314 policiais penais aprovados em concurso público e já formados. “É preciso reforçar a segurança, acabar com essas fugas recorrentes e planejar de fato o sistema prisional do Acre. Sem esse reforço, não haverá como minimizar os problemas que hoje afetam diretamente a segurança da nossa população”, defendeu.
O parlamentar concluiu sua fala reforçando a necessidade de compromisso do Estado com a valorização do sistema penitenciário.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
Comentários
Acre
União Brasil e Progressistas lançam hoje em Brasília a maior federação do Congresso e terão cerca de 20% da Câmara e Senado
Em convenção nacional, Mailza Assis (Progressistas) enxerga na união com União Brasil fortalecimento para agendas prioritárias do Acre e do país
Em um movimento que redefine o tabuleiro político nacional, os partidos União Brasil e Progressistas oficializam nesta terça-feira (19) a criação da Federação União Progressista (UPb), que se torna a maior força política do Congresso Nacional desde a redemocratização, com 109 deputados federais e 15 senadores.
A Federação União Progressista (UPb) também registrou nas urnas 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e quatro distritais. Conta, ainda, com seis governadores – entre eles o governador Gladson Cameli (AC) -, quatro vice-governadores e 1.183 vice-prefeitos.
A condução da Federação será compartilhada entre o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. A cerimônia de lançamento ocorrerá às 14h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, com transmissão ao vivo.
Pela manhã, depois das 9h, o União Brasil realizou sua convenção partidária no mesmo local, auditório Petrônio Portela, em preparação para a formalização da aliança. A federação surge em um movimento estratégico para ampliar influência no Legislativo e consolidar uma base governista.
Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, definiu a nova agremiação como “a bússola ao centro da política brasileira”. O grupo anuncia uma plataforma que une “responsabilidade fiscal e social” e promete liderar um “Choque de Prosperidade” — pauta que inclui a simplificação de regras econômicas e incentivos para atrair investimentos privados.
A UPb nasce como um ator decisivo para a governabilidade e a aprovação de projetos-chave do Executivo no Congresso, agregando legendas com forte penetração regional e perfil pragmático. A expectativa é que a federação amplie ainda mais sua base com a adesão de outros partidos nos próximos meses.
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (Progressistas), destacou durante a convenção a importância histórica da federação com o União Brasil para o desenvolvimento do estado e do país. Em discurso no auditório Petrônio Portela, ela agradeceu a presença integral da bancada acreana – incluindo o governador Gladson Cameli, deputados federais, estaduais e o vice-presidente estadual do partido, Lívio Veras.
“Foi um momento importante, um marco na história do Progressistas e também na história do Brasil. Discutimos saídas para um momento tão crítico que o país vive”, afirmou a vice-governadora. “Com a federação junto ao União Brasil, estaremos ainda mais fortes para lutar por um Brasil mais próspero e digno para a nossa população. Estejamos juntos por um Acre melhor e por um Brasil melhor”.
A declaração reforça o alinhamento político do estado com a nova Federação União Progressista (UPb), que se torna a maior bancada do Congresso Nacional. A expectativa é que a união partidária fortaleça a capacidade de negociação do Acre em busca de recursos federais e políticas públicas para a região Norte.
Já o governador Gladson Camelí ressaltou a força política do partido e a necessidade de união em favor da população. “Esse fortalecimento do Progressistas é fundamental para diminuir desigualdades e gerar emprego e renda para a nossa população”, declarou.
As principais lideranças do partido destacaram o protagonismo da legenda na formação da União Progressista (UP) e projetaram a federação como a maior força política do país em todos os níveis. O presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, enfatizou o diálogo interno que viabilizou a aliança com o União Brasil.
“Será a maior força política em todos os níveis do Congresso Nacional, dos estados e dos municípios. É a hora do Brasil”, declarou Nogueira, que citou nominalmente a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, como “exemplo de união” para todo o partido.
O evento também marcou a consolidação de importantes adesões estaduais. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) comemorou a filiação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ao partido: “Um gestor que tem feito trabalho de excelência e chega para somar forças”. Riedel, em seu discurso, justificou a mudança partidária: “Me sinto confortável em ingressar no Progressistas, um partido que carrega valores que aprendi a cultivar”.
A deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Mulher Progressistas, reforçou o avanço da presença feminina na política e projetou que 2026 será “o ano da mulher progressista”. Já o deputado federal Arthur Lira destacou que a federação garantirá “sustentação a reformas estruturantes e equilíbrio político sem extremismos”.
A convenção selou a estratégia do partido para as eleições de 2026, com a UP nascendo já como força hegemônica no centrão político brasileiro, agregando governadores, senadores e deputados de expressão nacional.
A senadora Tereza Cristina (PP-MS) comemorou a filiação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ao Progressistas. “Hoje é um dia muito feliz, porque agora o nosso governador Eduardo Riedel passa a integrar as fileiras do Progressistas. Um gestor que tem feito um trabalho de excelência em Mato Grosso do Sul e que chega para somar forças ao nosso partido. Essa filiação fortalece ainda mais a nossa presença nacional e mostra que estamos preparados para os grandes desafios do Brasil”, afirmou Tereza Cristina.
O governador Eduardo Riedel, ao se dirigir à convenção, destacou o propósito de sua chegada ao partido.
“O Brasil vive um momento crítico de decisão sobre os seus rumos. Me sinto confortável em ingressar no Progressistas, um partido que carrega valores que aprendi a cultivar na minha vida pública. Venho para contribuir com determinação e propósito”, disse Riedel.
A presidente nacional do Mulher Progressistas, deputada Iracema Portela, reforçou o avanço da presença feminina na política e projetou que 2026 será o ano da mulher progressista.
A cerimônia de lançamento ocorrerá às 14h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães
O evento culminará no período da tarde com a convenção conjunta entre Progressistas e União Brasil para oficializar a criação da Federação União Progressista (UP). A aliança, que se tornará a maior força política do Congresso Nacional, já é apontada como peça central no tabuleiro eleitoral de 2026, com reflexos diretos nos estados, incluindo o Acre.
Comentários
Acre
TJAC divulga lista de candidaturas deferidas para concorrer às eleições de juízas e juízes de paz
Lista completa foi publicada nesta terça-feira, 19, no Diário da Justiça; candidatos com inscrições indeferidas podem interpor recurso entre 20 e 26 de agosto
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou os resultados de deferimento e indeferimento das candidaturas ao cargo de juíza e juiz de paz. A lista completa está disponível na edição n.º 7.841 do Diário da Justiça, desta terça-feira, 19.
As candidatas e candidatos com inscrições indeferidas podem interpor recurso entre 20 e 26 de agosto, por meio de petição eletrônica, para a Comissão Eleitoral da respectiva comarca onde concorre. Cidadãs ou cidadãos que não disputam o pleito também conseguem apresentar impugnação das candidaturas de terceiros, desde que fundamentada.
O resultado final com as candidaturas homologadas será publicado até 2 de setembro, no Diário da Justiça e no site do TJAC. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão Eleitoral da comarca à qual pleiteia.
Juiz de Paz
Pela primeira vez na história do Acre, a população poderá eleger, por meio do voto direto e secreto, juízas e juízes de paz para atuarem em todos os municípios do Acre. A iniciativa cumpre o que determina a Constituição Federal de 1988, que prevê a composição da Justiça de Paz por cidadãs e cidadãos eleitos, com mandato de quatro anos e atribuições relacionadas à celebração de casamentos, análise de processos de habilitação matrimonial e também a realização de conciliações, sem caráter jurisdicional.
A eleição será realizada no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, com a participação da sociedade civil de todos os 22 municípios do Acre. Ao todo, estão sendo ofertadas 25 vagas para o cargo. Para votar, o eleitor deve estar regular com a Justiça Eleitoral. Será eleita a candidata ou o candidato com maior número de votos por comarca.
Comentários
Acre
Prefeitura promove capacitação em combate a incêndio para servidores e parceiros
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, está realizando nesta terça (19) e quarta-feira (20) um importante curso de combate a incêndio, reunindo representantes de diferentes setores que atuam na linha de frente da proteção da população e do meio ambiente.
Ao todo, 20 pessoas participam da capacitação, entre elas integrantes do Exército Brasileiro, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e servidores da própria Prefeitura.
O treinamento está sendo ministrado pelo instrutor Felipe Lima bombeiro, que conduz atividades teóricas e práticas voltadas às técnicas de prevenção e combate a incêndios, garantindo que os participantes estejam mais preparados para enfrentar situações de risco, especialmente neste período de maior incidência de queimadas na região amazônica.
O coordenador da Defesa Civil de Assis Brasil, Sargento Albuquerque, ressaltou a relevância da ação: “Nosso objetivo é fortalecer as equipes e ampliar a capacidade de resposta diante de emergências. A união entre Exército, ICMBio e Prefeitura é fundamental para proteger tanto a população quanto o patrimônio ambiental de Assis Brasil.”
Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça seu compromisso em investir em prevenção, capacitação e segurança, preparando equipes para atuarem de forma eficiente e garantindo mais tranquilidade para a comunidade.
Você precisa fazer login para comentar.