Argentina sofre no final, mas elimina Austrália e garante vaga nas quartas

A diretoria do ASA acertou durante a semana a contratação do goleiro acreano Yago Rafael Valadares Darub, Yago Darub, 23 anos, 1,96 cm. O atleta nesta temporada chegou a vestir as camisas do Clube do Remo e Cianorte.

Com passagem pela base do Flamengo, onde chegou a conquistar um Copinha São Paulo de Futebol Júnior de 2018, Yago Darub estava na equipe do Garibaldi do Rio Grande do Sul, que disputava a segundinha gaúcha.

Yago Darub é uma jovem promessa como goleiro e teve toda sua base feita no Flamengo, onde conquistou vários títulos nas divisões inferiores. O goleiro também atuou pelo Red Bull Brasil, Remo e Cianorte.

ASA é o algoz do Rio Branco-AC

Nesta temporada, o Rio Branco-AC acabou eliminado da disputa do Campeonato Brasileiro da Série D pelo Asa Arapiraca-AL. O duelo foi disputado dia 14 de agosto, no estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), pelo confronto de volta das oitavas de final. A vaga do time acreano foi desperdiçada nas cobranças de pênaltis por 5 a 4, após novo empate sem gols contra os alagoanos. Diogo Vitor, Anderson Feijão, Thallyson, Zé Wilson e Didira marcaram os gols do ASA. O Rio Branco-AC fez com Ciel, Isaías, Negueba e Wanderson, mas desperdiçou uma cobrança com Ramon Santos.

Na temporada 2009, após um empate no jogo da volta por 2 a 2, em Rio Branco, precisamente no estádio Arena da Floresta, o ASA-AL conquistou o acesso a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B 2010.

FÍCHA TÉCNICA

Nome: Yago Rafael Valadares Darub

Posição: goleiro

Idade: 23 anos

Naturalidade: Rio Branco-AC

Últimos clubes: Flamengo (sub-20), Red Bull, Cianorte, Remo e Garibaldi

