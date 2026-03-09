Cotidiano
Arena do Urubu vence o Santinha na 11ª Copinha Arasuper
A 7ª rodada da fase de classificação movimentou a 11ª Copinha Arasuper neste domingo, 8, no ginásio do Sesc, nas categorias Sub-10, 12 e 14.
No Sub-10, o time da escolinha Arena do Urubu venceu o Santinha por 6 a 4. Nos outros confrontos da categoria os resultados foram: Furacão do Norte B 2×0 Santa Cruz, Rei Artur 3×1 Sena Esporte e Furacão do Norte 7×1 Xavier Maia.
Resultados do Sub-12
Botafogo 8×3 Cruz Azul
Santinha 2×1 Conquista
Furacão do Norte 3×1 Sena Esporte
Flamenguinho 3×0 Escola Galvez
Sub-14
Santa Cruz 11×0 Santinha
Escolinha da Conquista 5×3 Flamenguinho
Cruz Azul 4×1 Amigos Solidários
Escola Galvez 7×0 Meninos de Ouro
Acre é derrotado pelo Pará e fecha 1ª fase do Brasileiro sem vitória
A Seleção Acreana perdeu para o Pará por 2 sets a 0, com parciais de 25×18 e 25×13 neste domingo, 8, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e fechou a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16 sem vitória.
As meninas acreanas não têm mais chances de lutar por medalhas e a disputa, agora, será fora do pódio.
Craques do Futuro é goleada pelo Botafogo na estreia do Brasileiro Sub-20
A equipe das Craques do Futuro foi goleada pelo Botafogo por 9 a 0 neste domingo, 8, no Tonicão, na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Thaynara, Bya, Coutinho, Mariana Piccolo, Luiza, Yasmim, Yasmim Menezes, Mariana Nascimento e Lorraine marcaram os gols das Gloriosas.
30 minutos
Com 30 minutos do 1º tempo, o Botafogo, atual campeão Brasileiro da categoria, goleava as Craques do Futuro por 5 a 0 mostrando a grande diferença técnica entre as duas equipes.
O time acreano, campeão Estadual Sub-17, disputa pela primeira vez um torneio nacional.
Outro jogo
Na outra partida do grupo A, o América, de Minas Gerais, derrotou o Vitória por 1 a 0 no estádio Pituaçu, em Salvador, na Bahia.
Viaja nesta segunda
As meninas do Craques do Futuro embarcam nesta segunda, 9, para Belo Horizonte, Minas Gerais. Na quarta, 11, na Arena Frimisa, a partir das 13 horas(hora Acre), as acreanas joga contra o América Mineiro.Foto Sueli Rodrigues: Botafogo marcou forte e dominou completamente a partida
Dom Henrique Ruth conquista Seletiva e vai disputar o Brasileiro
O time do Dom Henrique Ruth venceu o Colégio Dom Pedro II por sets a 0 neste domingo, 8, no ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, e conquistou a Seletiva de Vôlei, no masculino, promovida pela Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) para definir o representante do Acre no Campeonato Brasileiro Sub-18. A competição será disputada entre 24 de abril e 1º de maio, mas ainda não tem um local definido.
“Conseguimos realizar um excelente torneio. A política de realizar eventos no interior vai ser mantida pela FADE e vai garantir oportunidades para estudantes/atletas dos municípios”, disse o presidente da FADE, João Renato Jácome.
Dom Pedro II no feminino
Segundo João Renato Jácome, o time do Colégio Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul, será indicado pela FADE para representar o Estado no Brasileiro.
“Resolvemos realizar a Seletiva, mas no feminino tivemos a inscrição somente do time do Colégio Dom Pedro II. O vôlei de Cruzeiro do Sul será o Acre, nos dois naipes, no Campeonato Brasileiro Estudantil”, afirmou João Renato Jácome.
