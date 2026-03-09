Arena do Urubu vence o Santinha na 11ª Copinha Arasuper

A equipe das Craques do Futuro foi goleada pelo Botafogo por 9 a 0 neste domingo, 8, no Tonicão, na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Thaynara, Bya, Coutinho, Mariana Piccolo, Luiza, Yasmim, Yasmim Menezes, Mariana Nascimento e Lorraine marcaram os gols das Gloriosas.

30 minutos

Com 30 minutos do 1º tempo, o Botafogo, atual campeão Brasileiro da categoria, goleava as Craques do Futuro por 5 a 0 mostrando a grande diferença técnica entre as duas equipes.

O time acreano, campeão Estadual Sub-17, disputa pela primeira vez um torneio nacional.

Outro jogo

Na outra partida do grupo A, o América, de Minas Gerais, derrotou o Vitória por 1 a 0 no estádio Pituaçu, em Salvador, na Bahia.

Viaja nesta segunda

As meninas do Craques do Futuro embarcam nesta segunda, 9, para Belo Horizonte, Minas Gerais. Na quarta, 11, na Arena Frimisa, a partir das 13 horas(hora Acre), as acreanas joga contra o América Mineiro.Foto Sueli Rodrigues: Botafogo marcou forte e dominou completamente a partida

Relacionado

Comentários