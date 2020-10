O candidato do MAS é o vencedor virtual das eleições do primeiro turno, segundo dados da contagem rápida. A tendência mostra que ficou forte no Ocidente

Jesus Reynaldo Alanoca Paco - El Deber

Luis Arce Catacora, virtual vencedor das eleições gerais no primeiro turno com 52,4%, prevaleceu em cinco dos nove departamentos do país, enquanto Carlos Mesa, da Comunidad Ciudadana (CC), obteve maior apoio em três regiões e Luis Fernando Camacho de Acreditamos em um.

Os dados da contagem rápida da empresa Ciesmori, divulgados minutos depois da meia-noite, detalham que o ex-ministro da Economia de Evo Morales venceu em La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro e Pando.

O ex-presidente e historiador conquistou a vitória em C huquisaca, Beni e Tarija , enquanto o ex-líder cívico se fortaleceu em Santa Cruz. No entanto, os dados são tendências na votação e não fazem parte da contagem oficial.

No detalhe, Mesa obteve 52,4% em Chuquisaca contra 42,1% em Arce; em La Paz: MAS 65,3% e CC 31,7% ; Santa Cruz: Acreditamos em 45,2% e MAS 35,2%; Cochabamba: MAS 63,1% e CC 34,1%; Oruro: MAS 62,4% e CC 33,9%; Beni: CC 41,3% e MAS 31,7%; e, por fim, Pando: 45,8% e MAS 27,3%.

Carlos Mesa reconhece o triunfo de Luís Arce e diz que o CC assumirá a liderança da oposição na Assembleia

O ex-presidente afirmou que os resultados não são tristes e agradeceu aos que votaram nele.

O candidato presidencial, Carlos Mesa, reconheceu a vitória “avassaladora” do MAS e de Luis Arce Catacora nas eleições de domingo , e alertou que a Comunidade Cidadã (CC) assumirá a liderança da oposição na Assembleia Legislativa.

“Agradeço de coração aos bolivianos que votaram no CC. Ao povo boliviano por seu compromisso democrático. Aos militantes e dirigentes do CC, aos nossos aliados: FRI, Primero la Gente e Chuquisaca Somos Todos. Temos que ser o chefe da oposição. Vamos homenagear a Bolívia ”, disse o ex-presidente, em entrevista coletiva e em sua conta no Twitter.

Junto com Gustavo Pedraza, candidato a vice-presidente, no comunicado ele afirmou que os militantes construíram um projeto político que ainda está em andamento “e que acreditamos ser fundamental na realidade boliviana”.

Ele admitiu que os resultados preliminares divulgados por duas pesquisas são fortes e muito claros . A diferença entre o primeiro candidato e nós é grande, e cabe àqueles de nós que acreditam na democracia e cabe àqueles de nós que disseram que iríamos reconhecer o resultado, seja favorável ou não, admitimos que houve um vencedor nesta eleição. ”

Ele acrescentou que dada a distância entre os dois primeiros, o resultado não será modificado quando soubermos os números finais e oficiais que o Tribunal Supremo Eleitoral vai entregar e deixar claro que há um vencedor no primeiro turno. “Obviamente vamos esperar por eles, principalmente para saber a composição da Assembleia Legislativa”.

No contexto dos desafios, com o voto nas urnas, Mesa assegurou que o povo boliviano confiou ao CC o mandato que é muito claro: “Ser o chefe da oposição democrática para o período 2020-2025 e o assumiremos com clareza, com com consciência e responsabilidade “.

O objetivo principal será construir um sistema democrático em que a oposição tenha voz, iniciativas e exerça o controle adequado. “Não perdemos o fato de que estamos propondo um programa político, econômico e social coerente, no qual continuamos acreditando. Exigiremos a solução da crise econômica, de saúde e de corrupção, e exigiremos a solução de todas elas do novo governo” .

Finalmente, expressou que “ não é hora de olhar para baixo e sentir tristeza , estamos convencidos de que o mandato do povo boliviano deve ser respeitado, e o mandato estabeleceu para nós uma estrutura política, o que é um grande desafio: a independência. de poderes, alternância de poderes, respeito às instituições, a construção de espaços de credibilidade é um imperativo a que todos estamos vinculados ”.

