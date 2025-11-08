Árbitro Ruan Santos morre em acidente na estrada de Porto Acre

Cidadão honorário brasileiro desde 2022 — honraria conquistada após percorrer o Autódromo de Interlagos com a bandeira do Brasil, como fazia Ayrton Senna, ao vencer uma corrida —, o piloto Lewis Hamilton irá disputar uma prova no país pela primeira vez em um carro da Ferrari neste fim de semana. E, para isso, irá usar um capacete em verde e amarelo, com direito ao círculo azul e ao “Ordem e Progresso”, assim como a nossa bandeira.

“Um capacete especial para uma corrida especial”, definiu uma postagem da Scuderia nas redes sociais, que mostra detalhes do equipamento, que já será usado neste sábado, dia em que o Grande Prêmio do Brasil, realizado em São Paulo, tem corrida sprint e treino classificatório.

No dia anterior, Hamilton lembrou da “grande honra” de ter recebido a nacionalidade brasileira. “Estar aqui todos os anos é sempre um dos momentos mais especiais para mim”, escreveu ele em uma publicação, em que agradeceu ao carinho dos fãs. “Correr com essa bandeira no meu capacete significa muito para mim.”

Essa não é a primeira vez em que o piloto homenageia o Brasil. Em 2011, pela McLaren, correu com elementos semelhantes ao capacete que Senna — tricampeão mundial, de quem o britânico foi fã — usava. Depois, com a Mercedes, repetiu o feito em 2022, 2023 e 2024, variando entre referências ao Cristo Redentor e ao “S” de Senna.

