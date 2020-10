LA PAZ — Com mais de 26 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-ministro da Economia Luis Arce, aliado de Evo Morales, foi oficialmente eleito o novo presidente da Bolívia nesta sexta-feira. Com 100% das urnas apuradas, Arce obteve 55,1% dos votos, e Carlos Mesa, da aliança Comunidade Cidadã (CC), conseguiu 28,83% dos votos.

Com vitórias maciças em La Paz (68,36%), Cochabamba (65,9%) e Oruro (62,94%), o resultado deste ano mostra um crescimento de oito pontos percentuais no apoio ao Movimento ao Socialismo (MAS) em relação ao pleito do ano passado, depois anulado, no qual o então presidente Evo Morales, que concorria um controvertido quarto mandato, obteve 47,07% dos votos e Mesa, 36,51%. A centrista Comunidade Cidadã, por sua vez, foi vitoriosa em Beni, terra natal da presidente interina, Jeanine Áñez, com 39,17% dos votos, e Tarija, onde ficou com mais de 50%.

