Apuração da escolha do Juiz de Paz será transmitida pelo canal do TJAC no YouTube
A apuração da primeira eleição para juízas e juízes de paz no Acre será realizada às 17h deste domingo, 30, no auditório da Escola do Poder Judiciário (ESJUD). O espaço fica anexo ao edifício-sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A apuração será transmitida ao vivo pelo YouTube do TJAC.
A expectativa é de grande participação popular nas seções eleitorais espalhadas pelas escolas e repartições públicas de todo estado, onde filas se formaram ainda nas primeiras horas da manhã. Entre eles estava a professora Mizrceia dos Santos Souza, 42 anos, que chegou ao local antes mesmo do início oficial da votação, às 8h, para garantir seu voto.
Moradora do bairro Cadeia Velha, no centro de Rio Branco, ela se deslocou até a Escola Natalino da Silveira Brito, no bairro Estação Experimental, para participar da escolha do juiz ou juíza de paz.
“Para mim esse pleito é de extrema importância pelo fato de ser a primeira eleição e termos a possibilidade de eleger alguém. Achei muito interessante, pois nunca tinha ouvido falar sobre juiz de paz”, afirmou.
Com as urnas eletrônicas prontas, os mesários e as mesárias estão devidamente treinados e orientam os eleitores e eleitoras sobre o procedimento. A eleição é organizada pelo TJAC, com apoio técnico e logístico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC).
O pleito ocorre simultaneamente nos 22 municípios do estado e oferece 25 vagas distribuídas nas comarcas. Para garantir o pleno funcionamento da eleição, estão sendo utilizadas 349 urnas eletrônicas. Em Rio Branco, por exemplo, são 91 urnas distribuídas em 21 escolas — o maior colégio eleitoral do processo. A votação é realizada exclusivamente em urna eletrônica, adotando o mesmo padrão de segurança e confiabilidade das eleições tradicionais.
O secretário-geral Júnior Martins, que é o coordenador das eleições, enfatizou que as intercorrências que apareceram até o momento, estão sendo todas resolvidas. “Tivemos casos de eleitor que, no momento de votar, estava impossibilitado, então, encaminhamos para a equipe do TRE, alguns que não apresentaram o título também. Mas tudo que chegou até o momento, conseguimos resolver. Estamos contentes com a participação popular nesse pleito”, disse.
A posse dos eleitos e das eleitas está prevista a partir de 10 de dezembro. Os mandatos dos juízes e das juízas de paz serão de quatro anos, conforme prevê o edital. O cargo contribuirá para a descentralização do sistema judiciário e permitirá um atendimento mais próximo e acessível à população. As funções desses agentes incluem: celebração de casamentos; análise de habilitações matrimoniais; conciliação extrajudicial e mediação de conflitos comunitários.
O cargo de juiz de paz escolhido por meio do voto em eleição direta está previsto desde 1988 na Constituição Federal. Entretanto, ao que se tem registro, nenhum estado havia implementado esse modelo.
Jovem de 21 anos morre após colisão na BR-364 em Vista Alegre do Abunã
Vítima retornava do trabalho quando foi atingida por veículo que fugiu sem prestar socorro
Um grave acidente registrado por volta das 21h deste sábado (29) resultou na morte de Álvaro Stevão Corrêa da Rocha, de 21 anos, no km 971 da BR-364, em Vista Alegre do Abunã.
Segundo informações preliminares, o jovem havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa, onde vivia com a esposa e a filha. No cruzamento entre a Avenida Celestino Cogo e a rodovia federal, um veículo não identificado teria invadido a pista, ocasionando a colisão fatal. O motorista fugiu sem prestar socorro.
Álvaro trabalhava como padeiro na panificadora do supermercado Geladão e era visto pelos colegas como um profissional dedicado e companheiro.
A Polícia deve apurar a dinâmica do acidente para tentar identificar o veículo envolvido e esclarecer as circunstâncias da fuga. A morte precoce do jovem causou forte comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.
Criminosos arrombam parede do Banco do Brasil em Sena Madureira
A Praça 25 de Setembro, na Avenida Avelino Chaves, em Sena Madureira, amanheceu isolada por forças de segurança neste domingo (30) após a suspeita de uma ocorrência de assalto à agência do Banco do Brasil. As informações iniciais foram divulgadas pelo radialista Aldejane Pinto.
De acordo com relatos repassados pelo radialista ao ac24horas, a ação criminosa teria ocorrido durante a madrugada. Ao amanhecer, a Polícia Militar e outras equipes de segurança interditaram todo o entorno da agência, que entrou ao nível de alerta.
As primeiras informações apontam que os suspeitos arrombaram uma parede para entrar no prédio e fugiram antes da chegada da polícia. Pinto afirmou que a Polícia Militar descartou registro de reféns, reforçando a tese de que se tratou de um arrombamento previamente planejado. As autoridades locais afirmam que a ação pode ter sido realizada por uma quadrilha especializada. Outro ponto descartado pela PM, por enquanto, é o roubo de dinheiro pelos criminosos.
Equipes da Polícia Militar seguem no local realizando os procedimentos de segurança e a preservação da cena para a realização da perícia. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de envolvidos e suas identificações.
Diocese de Rio Branco afasta padre Antônio Menezes após filiação ao PT do Acre
A Diocese de Rio Branco afastou, neste sábado (29), o padre Antônio Menezes de todas as funções sacerdotais após o religioso se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT) e anunciar pré-candidatura a deputado estadual. O comunicado foi assinado pelo bispo dom Joaquín Pertíñez, que classificou a postura do sacerdote como incompatível com as normas da Igreja Católica.
A filiação ocorreu na sexta-feira (28), durante um ato partidário realizado em Xapuri, terra de Chico Mendes. O evento contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva; do presidente da Apex-Brasil, ex-governador Jorge Viana; do presidente estadual da sigla, vereador André Kamai; além do ambientalista Raimundo Mendes.
Com o afastamento, Menezes está proibido de celebrar missas, realizar batismos, confissões, casamentos ou participar de qualquer cerimônia religiosa como sacerdote. A única exceção é o atendimento a fiéis em risco de morte, conforme determina a Igreja. O bispo também orientou que o padre se abstenha de manifestações políticas em grupos ou redes sociais ligados à Diocese.
Padre diz que afastamento foi solicitado por ele
Em resposta divulgada a imprensa, o padre Antônio Menezes afirmou que ele próprio pediu a liberação para se dedicar à pré-campanha. Segundo o religioso, a decisão foi tomada para evitar que sua atuação pastoral fosse confundida com promoção política.
“Eu escrevi uma carta pedindo ao dom Joaquín e ao Conselho minha liberação para entrar na política e fazer a pré-campanha. Escolhi não estar celebrando nesse período para que não digam que estou usando a Igreja para me promover”, afirmou.
Menezes explicou que atuava em duas paróquias, o que inviabilizaria a dedicação necessária à agenda eleitoral. “Agora vou andar este Acre inteiro e precisava de tempo. Continuo sendo padre e, depois das eleições, escrevo outra carta pedindo para voltar à missão, para celebrar as missas. Nada impede que o padre seja político. São trâmites necessários”, destacou.
