Aprovados são convocados para cursos de formação do Corpo de Bombeiros e ISE

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou nesta quarta-feira, 16, duas novas convocações de candidatos aprovados em concursos públicos para os cursos de formação profissional do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) e do Instituto Socioeducativo (ISE).

Por meio do edital nº 080 SEAD/CBMAC, de 15 de abril de 2025, foi convocado o candidato Eric da Silva Franca, aprovado para o cargo de aluno soldado combatente masculino, após decisão judicial constante dos Autos nº 0701295-40.2025.8.01.0070.

O curso de formação será realizado sob a responsabilidade da Diretoria de Ensino do CBMAC, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Francisco Mangabeira (CIEPS), em Rio Branco. A formação terá carga horária mínima de 1.600 horas/aula, com exigência de dedicação exclusiva e frequência integral.

A matrícula deverá ser efetuada entre os dias 22 e 25 de abril de 2025, das 7h às 13h, no próprio CIEPS, localizado na Via Verde, BR-364, km 2, bairro Jardim Europa.

Já o edital nº 099 SEAD/ISE, convoca 22 candidatos do cargo de Agente Socioeducativo, aprovados em concurso público regido pelo Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de 2021. Os convocados, entre homens e mulheres, deverão efetuar matrícula entre os dias 22 e 29 de abril (dias úteis), das 8h às 13h.

A matrícula poderá ser realizada por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, desde que acompanhada de documento de identidade do procurador e cópia do documento do candidato.

Os documentos exigidos incluem RG, CPF, CNH (categoria mínima AB), certidões diversas e duas fotos 3×4 recentes. Também será exigido atestado de capacidade física e mental. Candidatos que não comparecerem no prazo estipulado ou não atenderem aos requisitos serão eliminados do certame.

O Curso de Formação terá início no dia 30 de abril de 2025, com aulas presenciais e uma prova final eliminatória, cuja aprovação exige no mínimo 50% de acerto por disciplina. A frequência mínima exigida é de 75%. Durante a formação, os candidatos terão direito a uma bolsa de estudos correspondente a 50% do salário do cargo disputado.

