Aprovados no concurso do ISE serão empossados em maio

O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 25, o Edital nº 100 SEAD/ISE, convocando os aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado (ISE/AC) para a posse nos cargos de nível médio e superior.

De acordo com o edital, os candidatos deverão comparecer para a solenidade de posse no dia 5 de maio de 2025. Em Cruzeiro do Sul, o atendimento ocorrerá às 9h, no Centro Socioeducativo da cidade, localizado na Rua Pedro Teles, nº 596, no bairro Manoel Terças. Já em Rio Branco, os nomeados devem se apresentar na sede do Instituto Socioeducativo, situada na Rua Rui Barbosa, nº 469, no Centro da capital.

A posse está condicionada ao cumprimento das exigências previstas no edital anterior, especialmente no subitem 3.2, que trata da entrega de documentos e demais requisitos legais para o exercício dos cargos.

As dúvidas e informações adicionais podem ser esclarecidas diretamente com o Instituto Socioeducativo, pelo telefone (68) 99224-2327, ou com a Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do e-mail [email protected].

