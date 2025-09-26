Aprovados em concurso da Sefaz realizam ato para cobrar nomeação

Candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz-AC) vão realizar, na próxima segunda-feira (29), um ato público em Rio Branco para exigir a imediata nomeação dos classificados. A manifestação está marcada para às 9h, no Mastro da Gameleira, ponto simbólico onde fica hasteada a Bandeira do Acre.

O concurso da Sefaz foi lançado em 12 de dezembro de 2023, com provas aplicadas em 2 de junho de 2024. O resultado final foi homologado em 11 de fevereiro de 2025, mas, até o final de setembro, nenhum dos aprovados foi convocado.

A gestão estadual justifica a demora alegando que o Acre ultrapassou o limite prudencial de gastos com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Entretanto, os aprovados apontam contradições. Eles destacam que a Sefaz assinou contrato de terceirização de serviços no valor de quase R$ 10 milhões anuais, para atividades que poderiam ser desempenhadas pelos concursados. Além disso, afirmam que houve nomeações para cargos comissionados dentro da própria secretaria, o que reforçaria a percepção de que a falta de recursos não é a verdadeira motivação para o atraso.

Outro ponto que gera expectativa é a divulgação do Relatório Fiscal do segundo quadrimestre de 2025, marcada para 30 de setembro. Os candidatos acreditam que os números podem indicar uma redução no percentual de gastos com pessoal, fragilizando ainda mais o argumento do governo para adiar as nomeações.

