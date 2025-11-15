Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões

Embora o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenha anunciado, nesta semana, o fim da Cracolândia em seu reduto histórico no centro de São Paulo, na região da Luz, a capital paulista ainda concentra ao menos dois grandes fluxos de uso de crack naquelas imediações e registra a circulação de centenas de usuários que vão da periferia aos bairros mais nobres da cidade.

O discurso do fim da Cracolândia é um dos maiores ativos eleitorais de Tarcísio, que se projeta como um dos presidenciáveis no próximo ano, em um cenário no qual a direita aposta no tema da segurança pública para se contrapor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas últimas décadas, vários governadores prometeram acabar com a maior cena aberta de uso de crack da cidade, mas não conseguiram.

Em vídeo postado nas redes nesta semana, Tarcísio caminhou pela Rua dos Protestantes, onde o grande fluxo de dependentes químicos se estabeleceu pela última vez na região da Luz, mostrando um cenário vazio onde antes pessoas usavam crack a céu aberto. “Estamos colocando São Paulo na direção certa. E quando a gente bota na direção certa, o impossível acontece. A Cracolândia acabou”, disse.

A poucos minutos de carro dali, porém, dois grandes grupos de pessoas consumiam a droga em frente ao Memorial da América Latina, na Barra Funda, e na favela do Moinho, no Campos Elíseos. Os dois lugares guardam semelhanças com a Cracolândia original: venda de diversos produtos, incluindo drogas, barracas e uso de crack a céu aberto.

“Quando a gente fala que acabou a Cracolândia, [é sobre] aquele cenário que nós tínhamos de venda de drogas extensivas, de território livre, de cena de uso etc. Isso não tem mais mesmo. É só ir lá no centro que a gente vai ver que não tem”, disse Tarcísio em evento, ao ser questionado sobre os novos fluxos de usuários de crack.

O Metrópoles esteve nos dois locais, na Barra Funda e nos Campos Elíseos, na noite da última quarta-feira (12/11). Somados, eles concentravam cerca de 100 pessoas. No caso do Moinho, a favela foi parcialmente desocupada pelo governo estadual neste ano, em uma ação que mirou desmontar o que seria o QG do tráfico de drogas comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) na região.

Os moradores foram transferidos para outros locais, o que acabou abrindo espaço para os usuários que consomem crack se instalarem na área, que fica a poucos metros de uma base da Polícia Militar.

A Prefeitura de São Paulo monitora com drones ao menos outros 20 pontos de uso de drogas pelo centro, embora esse método de vigilância seja limitado devido a áreas que ficam sob árvores e viadutos, que são “invisíveis” para registro de imagens aéreas.

O Metrópoles circulou por alguns dos pontos centrais de São Paulo e ouviu relatos de quem frequenta também bairros mais afastados, caminhando até cenas de uso em todas as regiões da cidade. Em um percurso entre as proximidades da Estação Armênia, Avenida do Estado, Parque Dom Pedro, Sé, Anhangabaú e República, foi possível encontrar pessoas segurando cachimbos e consumindo crack.

No escadão do Viaduto Nove de Julho, a 100 metros da Câmara Municipal, ao menos 10 usuários estavam sentados na noite da última quinta-feira (13/11). Eles relataram que eram frequentadores do fluxo da Rua dos Protestantes, mas que, depois de serem expulsos de lá pela ação do governo, passaram a circular por toda a cidade, embora se mantenham, principalmente, no centro.

Eles também citaram que já foram vítimas de violência e expulsos do túnel sob a Praça Roosevelt durante a madrugada, com truculência. Tanto o governo quanto a prefeitura negam abordagens violentas a dependentes químicos.

“A Cracolândia se expandiu”

Trabalhando com reciclagem, Jefferson tem 41 anos e usa crack há 25. Perdeu os laços com a família, passou oito anos na prisão e das alegrias que ainda carrega consigo está o fato de que a filha, de 18 anos, vai cursar economia, pelo que soube. Para ele, a ação na Rua dos Protestantes, na Luz, só fez expandir o fluxo por todos os lados.

Jefferson estava na quinta-feira à noite na Nove de Julho, sob o Viaduto da Rua Major Quedinho, ao lado de outro usuário de crack. Em uma conversa com a reportagem, enquanto consumia a droga, alternou momentos em que disse que sofre com ambientes hostis e outros em que afirmou que a cidade é um lugar onde consegue fumar na calçada sem ser incomodado.

“Estourar o fluxo fez expandir para outros lugares. Migrou, vai crescer, vai prosperar”, disse. “Migrou porque a opressão começou a ser feita aqui no centro e eles foram para outros lugares, onde é mais tranquilo. A droga no centro ficou um pouco mais cara”, afirmou ele, referindo-se ao período posterior à operação na Cracolândia tradicional, em maio.

A pedra custa R$ 10 na região central e está mais difícil comprar o crack por grama, segundo Jefferson. Com um grama, o usuário consegue dar 10 tragos, enquanto a pedra permite apenas quatro. “Trabalho com reciclagem 3, 4 horas para chegar na boca de fumo e ter 20 segundos de prazer”, contou.

Para quem diz que a Cracolândia acabou, Jefferson responde. “A Cracolândia não acabou, ela simplesmente se expandiu, cresceu. O mercado do crack ficou mais aberto. Ficou mais fácil para comprar, o crack agora é um pouco melhor nas periferias”, completou.

Usuários em bairros nobres e na Faria Lima

Nessas andanças pela cidade depois da ação conjunta do governo do estado e da prefeitura na Cracolândia tradicional, os usuários que não foram atendidos pelos programas de tratamento se espalharam e chegaram a bairros de classe média e alta, como Pacaembu e Pinheiros, ambos na zona oeste.

A reportagem presenciou e obteve relatos de usuários de crack nos arredores do Largo da Batata, na região da Faria Lima –​ eles circulam por diversos pontos, que vão do próprio largo a uma pequena travessa da Faria Lima, que concentra bares frequentados pela população em situação de rua. De acordo com comerciantes ouvidos pela reportagem, esses grupos têm aumentado nos últimos meses.

Com esse espalhamento constante, profissionais que atuam no atendimento dos usuários de crack relatam maior dificuldade para chegar a eles. “É praticamente impossível [chegar às pessoas para o atendimento], porque elas estão se deslocando o tempo todo. Elas vão para longe, umas vão para o Ceagesp, outras vão para a região da Paulista, outras vão para a região da Roberto Marinho”, disse o promotor Arthur Pinto Filho, que acompanha a situação da Cracolândia há vários anos.

Para Marcos Muniz de Souza, membro do Conselho Municipal de Política de Drogas, a dispersão consistiu na expulsão dos usuários de drogas com ações meramente policiais, com prisões e violações de direitos humanos. “É isso, as pessoas não podem juntar um grupo aqui na Barra Funda, não podem ir ali perto da Paulista, ali no túnel da Paulista, no Minhocão, que a polícia já chega expulsando. Então, o sistema é uma política de vigilância.”

O que diz o poder público

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que os novos fluxos de usuários de crack são “pequenos grupos transitórios, que são monitorados de forma permanente pelas forças de segurança e acompanhados por equipes de saúde e desenvolvimento social, com abordagens individualizadas e humanizadas voltadas à reinserção social e tratamento desse público”.

“A Secretaria da Segurança Pública esclarece que a área anteriormente conhecida como ‘Cracolândia’ representava uma zona de exceção, onde o poder público não entrava e a via pública era ocupada por uma grande concentração de pessoas em situação de dependência química”, diz o governo. A administração afirmou que “essa realidade do fluxo foi extinta com a atuação permanente e coordenada das áreas de segurança, saúde e assistência social”.

Sobre os pontos citados pela reportagem, a administração afirmou que o policiamento ostensivo e preventivo “tem sido constantemente reorientado e reforçado”. O governo Tarcísio ainda afirmou que mantém diálogo com a administração do Memorial da América Latina e citou redução de crimes na região oeste da cidade.

Já a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que faz acolhimento das pessoas em situação de rua e que combate o tráfico de drogas, “incluindo as regiões de Pinheiros, Largo da Batata, Favela do Moinho, Barra Funda e Avenida Pacaembu”. “Em toda a cidade, já foram efetuados 13.327 encaminhamentos para serviços municipais e estaduais de janeiro a setembro de 2025, aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2024”, diz a administração.

A prefeitura também citou equipes de saúde e disse que, entre janeiro e agosto, fez “353 ações de abordagem na região da Avenida Faria Lima, com dados mais recentes ainda em fase de validação”.