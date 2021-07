Aposta da Capital do Acre ganha pouco mais de R$ 1 milhão da Loto Fácil

Uma aposta da Capital do Acre, Rio Branco, dividiu o prémio da LotoFácil que estava acumulada em pouco mais de três milhões de reais neste sábado, dia 10. O sortudo (a), com certeza deve estar apreensivo para chegar esta segunda-feira, dia 12, para buscar seu prêmio.

O sortudo que caso consiga aplicar os R$ 1.020.431,65 a 1%, poderá ter um rendimento mensal de aproximadamente R$ 10 mil reais para toda sua vida, podendo até se aposentar mais cedo. O jogo da LotoFácil estava acumulado e foi dividido em três apostas; Acre, Maranhão e Sergipe.

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.