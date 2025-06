Aposentados e pensionistas recebem salários de junho com reajuste

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), recebeu na manhã desta sexta-feira, 27, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, durante o encerramento do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, realizado na quadra da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, em Xapuri.

Cameli recepcionou o ministro ainda no aeroporto e o acompanhou até a unidade escolar, onde ocorreu o evento. A solenidade contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, além de membros da Corte acreana, representantes de instituições parceiras e do público atendido pelos serviços oferecidos.

O programa tem como objetivo promover o acesso à justiça em regiões de difícil acesso na Amazônia Legal. Em Xapuri, as ações tiveram início no dia 23 de junho, por meio de uma parceria com o TJAC, oferecendo atendimentos gratuitos à população na Escola Divina Providência, na Universidade Aberta do Brasil e nos ônibus “Justiça Sobre Rodas”, com apoio da Defensoria Pública do Estado.

Durante a agenda, o governador e o ministro também visitaram a casa do líder seringueiro Chico Mendes, um dos principais símbolos da luta socioambiental no Acre.

Nas redes sociais, Gladson destacou a importância da iniciativa. “Recebemos diretamente em Xapuri o excelentíssimo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ. Prestigiamos o encerramento do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, promovido pelo CNJ, que desde o dia 23 ofereceu diversos serviços gratuitos às comunidades que mais precisam de assistência. O Governo do Acre é parceiro desse programa, que é exemplo de colaboração entre os poderes constituídos. Agradeço ao CNJ e às instituições envolvidas. Podem contar com o nosso apoio para fortalecer ações que levem mais cidadania às pessoas”, afirmou.

