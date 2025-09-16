Cotidiano
Após voltar de punição, organizada do Flamengo sofre novas sanções
Torcida Jovem do Flamengo foi suspensa dos estádios por dois anos logo após ser liberada para voltar às praças esportivas
A volta da Torcida Jovem do Flamengo aos estádios não durou muito. Nesta terça-feira (16/9), o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro decidiu suspender novamente uma das principais organizadas da equipe Rubro-Negra.
A decisão foi tomada pela juíza Renata Guarino. A magistrada citou que a torcida participou de episódios de violência e má conduta no Rio de Janeiro após o retorno oficial da Jovem Fla aos estádios, causando terror também na cidade.
Veja como foi o retorno da Organizada aos estádios:
Entre os motivos citados pela juíza, foram listados que membros pularam catracas de trem, danificaram uma estação e andaram sobre uma linha férrea. Além disso, integrantes teriam surfados em um ônibus na Cidade de Deus e Niterói e brigado na Avenida Brasil.
No Maracanã, o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) informou que os torcedores furtaram a mercadoria de um ambulante no Setor Norte do estádio e que vascaínos sofreram agressões da Torcida Jovem do Flamengo em um bar em Copacabana.
Fafs confirma Seletiva para Copa Norte com 4 equipes
A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai promover uma Seletiva para definir o último representante acreano na Copa Norte. O torneio será realizado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.
As equipes do Lyon, PSC, Café com Leite/Porto Acre e Preventório estarão na Seletiva, programada para começar na segunda, 22, no ginásio do Sesc.
“Resolvemos realizar essa Seletiva porque ficará mais justo para indicar o terceiro representante do Estado”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Corinthians e Flu da Bahia
Corinthians e Fluminense da Bahia são os dois representantes do Acre confirmados na Copa Norte. O elenco do Corinthians vem sendo formado e deve ter a base do Pista. O Fluminense da Bahia joga o Estadual da Série A e tem um time para lutar pelo título.
Municípios do Acre são contemplados pelo MS com quase R$ 7 milhões
O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira, 16, a Portaria GM/MS nº 8.109/2025, que autoriza a transferência de recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal para incremento temporário do custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.
No Acre, foram contemplados os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Mâncio Lima, que juntos receberão mais de R$ 6,3 milhões em emendas parlamentares destinadas ao setor. Os valores serão repassados em parcela única aos respectivos Fundos Municipais de Saúde e deverão ser aplicados exclusivamente na manutenção e fortalecimento da Atenção Primária.
Os repasses foram definidos a partir de propostas apresentadas no sistema InvestSUS e terão sua prestação de contas realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelos conselhos municipais de saúde.
Chapecoense goleia o São Francisco na abertura do Estadual
A Chapecoense, de Porto Acre, goleou o São Francisco por 4 a 0 nesta segunda, 15, no CT do Cupuaçu, no jogo de abertura do Campeonato Estadual Sub-15.
Na outra partida da programação, a AFEX venceu os Jovens Promessas por WO. A derrota eliminou os Jovens Promessas do torneio.
Mais duas partidas
O Campeonato Estadual Sub-15 terá mais duas partidas nesta terça, 16, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Cruz Azul e Furacão Norte abrem a programação e na sequência o Belo Jardim enfrenta o Ecoville.
Fórmula de disputa
As 30 equipes foram divididas em seis grupos. Os dois primeiros classificados avançam e os quatro melhores terceiros também estarão nas oitavas.
Os 16 primeiros classificados conquistam vagas para a competição em 2026.
