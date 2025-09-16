Após voltar de punição, organizada do Flamengo sofre novas sanções

Torcida Jovem do Flamengo foi suspensa dos estádios por dois anos logo após ser liberada para voltar às praças esportivas

A volta da Torcida Jovem do Flamengo aos estádios não durou muito. Nesta terça-feira (16/9), o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro decidiu suspender novamente uma das principais organizadas da equipe Rubro-Negra.

A decisão foi tomada pela juíza Renata Guarino. A magistrada citou que a torcida participou de episódios de violência e má conduta no Rio de Janeiro após o retorno oficial da Jovem Fla aos estádios, causando terror também na cidade.

Veja como foi o retorno da Organizada aos estádios:

🚨VEJA | A caminhada da Torcida Jovem Fla rumo ao Maracanã 💥🚩🏴 🎥 insta: flazoeiro_oficial pic.twitter.com/7oRId1s11P — Flafocalizando (@Flafocalizando) August 31, 2025

Entre os motivos citados pela juíza, foram listados que membros pularam catracas de trem, danificaram uma estação e andaram sobre uma linha férrea. Além disso, integrantes teriam surfados em um ônibus na Cidade de Deus e Niterói e brigado na Avenida Brasil.

No Maracanã, o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) informou que os torcedores furtaram a mercadoria de um ambulante no Setor Norte do estádio e que vascaínos sofreram agressões da Torcida Jovem do Flamengo em um bar em Copacabana.

