Após viagem de três horas de barco, Polícia Civil captura suspeito de matar homem na zona rural de Assis Brasil

A operação policial teve início ainda durante a madrugada. A equipe saiu da cidade por volta das 3h40 e realizou deslocamento fluvial até a comunidade, localizada a cerca de três horas de barco da sede do município, em uma região de difícil acesso. A rápida mobilização teve como objetivo chegar ao local o quanto antes para coletar e preservar indícios do crime, evitando prejuízos às investigações.

Ao chegarem à localidade, os policiais receberam informações de testemunhas de que o principal suspeito estaria em sua residência, situada a aproximadamente 15 minutos da margem do rio. Diante da situação de flagrante delito, os agentes seguiram imediatamente até o imóvel indicado.

No local, o suspeito foi encontrado deitado dentro da casa e recebeu voz de prisão em flagrante. De acordo com o delegado Luccas Vianna, o homem confessou o crime no momento da abordagem e entregou voluntariamente a arma utilizada no homicídio.

Segundo o delegado, informações preliminares indicam que a vítima foi morta na frente da esposa e de uma criança de sete anos. Após o crime, o suspeito ainda teria ateado fogo no corpo da vítima. Depois da prisão, os policiais realizaram o recolhimento do corpo e conduziram o suspeito, a arma utilizada e a vítima até a delegacia de Assis Brasil, onde foram adotados os procedimentos legais. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação do crime.