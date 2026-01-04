Após Venezuela, Trump diz que operação na Colômbia seria “boa ideia”

Pacaraima (RR) – A movimentação na fronteira entre o Brasil e a Venezuela voltou à normalidade neste domingo (4/1), após o fechamento registrado no sábado em razão da prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo forças de segurança brasileiras, o fluxo de pessoas e veículos ocorre de forma tranquila, embora a fiscalização tenha sido registrada pelo Metrópoles de forma minuciosa.

Em Pacaraima, cidade de Roraima que faz divisa com o país vizinho, militares do Exército, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Receita Federal e da Polícia Civil atuam de forma conjunta.

Todos os veículos e pessoas que cruzam a pé a fronteira, tanto na entrada quanto na saída, estão sendo parados e revistados. As autoridades afirmam que a operação segue protocolos de rotina. São solicitados documentos pessoais, documento do veículo e fiscalização de mercadorias.

Venezuelanos continuam entrando no Brasil

Apesar do cenário político, a travessia de migrantes venezuelanos segue ocorrendo pela rodovia. Na BR 174, a reportagem constatou pessoas entrando caminhando a pé em direção a Boa Vista. O caminho inverso também ocorreu.

Kleber Marino, de 23 anos, no fim da tarde entrou na Venezuela com a filha de um ano. Ele veio até Pacaraima de táxi, atravessou a fronteira a pé com a pequena Ana Karolina no colo e depois seguiu em direção à Santa Helena de Uairen de mototáxi.

“Eu já tinha comprado a passagem sem saber de nada. Aí, de madrugada, aconteceu tudo e foi uma surpresa. Estou um pouco feliz, porque faz tempo que a gente queria tirar ele e nunca conseguiu. Agora aconteceu. Agora depende de como vai ficar a situação lá”, disse o migrante que vive há quase cinco anos em Roraima e desde então não havia regressado para o seu país natal.

Turistas relatam retorno tranquilo após reabertura da fronteira

O Métropoles presenciou táxis e carros de agências de turismo lotados. Turistas brasileiros que estavam na Venezuela relataram surpresa com o fechamento temporário da fronteira no sábado (3/1), após a prisão de Nicolás Maduro, mas afirmaram que o retorno ao Brasil ocorreu de forma tranquila neste domingo (4/1).

A enfermeira Jalycya Rodrigues, do Maranhão, contou que estava em viagem turística pela primeira vez no país vizinho, onde visitou destinos como Margarita, Falcón e Chichiriviche. Ela deveria retornar no sábado, mas precisou adiar a volta após ser informada do fechamento da fronteira.

Segundo Jalycya, houve apreensão inicial, principalmente por causa do voo marcado para o mesmo dia, mas o deslocamento até Pacaraima ocorreu sem intercorrências. “Deu um pouco de medo, porque a gente não sabia o que podia acontecer, mas foi tudo muito tranquilo”, afirmou.

A enfermeira foi influenciada conhecer a Venezuela pela amiga secretária, Michielly Marcano, que não disfarçou o contentamento com a prisão de Maduro. “Povo feliz. Gostei! Venezuela Libre!”, disse

Durante o trajeto, as duas disseram ter visto moradores comemorando a prisão de Maduro, com buzinaços e pessoas nas ruas e em apartamentos. Para a maranhense, apesar dos contrastes sociais, a Venezuela tem forte potencial turístico. “É um país lindo, com muitos lugares que precisam ser explorados”, avaliou.

A influenciadora Thiane Rangel, que esteve em Santa Helena de Uairén, relatou que soube da captura de Maduro ao chegar à fronteira nas primeiras horas da manhã de sábado, quando já estava no país vizinho. Por receio de novos confrontos, ela e os acompanhantes decidiram retornar apenas neste domingo.

Segundo Thiane, tanto o comércio quanto os hotéis funcionavam normalmente do lado venezuelano. “Lá dentro está tudo normal, é como se nada tivesse acontecido”, disse.

Ela também destacou que a fiscalização na entrada da Venezuela foi mínima. “Só cumprimentaram a gente e pediram para seguir. Não vimos policiamento ostensivo”, relatou.

Comércio afirma redução de movimento

Jair da Silva, proprietário de uma churrascaria em Pacaraima há 10 anos, relatou que o movimento comercial sofreu uma queda brusca após os recentes eventos na fronteira. O comerciante, cuja clientela é composta em 80% por venezuelanos, explicou que o clima de “suspense” e o medo do fechamento da fronteira afastaram os consumidores vizinhos, paralisando a economia local.

“Paralisou muito aqui. Pessoal ficaram com medo de vir pra cá, passar de lá pra cá. Ficam naquele suspense. O movimento está bem pouco.”

Noel Martínez, venezuelano de 23 anos que vive em El Tigre (estado de Anzoátegui), relatou um cenário diferente do pânico generalizado. O jovem, que trabalha com transporte de passageiros e cruza a fronteira para comprar mantimentos, afirmou que, embora haja filas e supermercados operando com restrições por precaução, a situação em sua cidade permanece calma.

Segundo ele, o medo da população tem sido amplificado por boatos e desinformação espalhados em redes sociais, como o TikTok.

“Tudo está tranquilo, eu vim de lá. Isso é pura coisa de TikTok que as pessoas inventam. Ontem me disseram que não havia passagem, mas quando passei, estava tranquilo. Não há problema com a polícia, não há problema com nada. Em Caracas pode ser que esteja um pouco difícil, mas por aqui tudo está tranquilo. Eu vou agora para Bolívar, mas não há problema”, disse.