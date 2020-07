Desde a saída da secretária Semírames Dias, no último dia 31 de março, Wanessa Brandão, secretária adjunta da Receita Estadual, assumiu interinamente a Sefaz.

Por Iryá Rodrigues

A secretária adjunta da Receita Estadual, Wanessa Brandão Silva, que há pouco mais de três meses respondia de forma interina pela Secretaria da Fazenda do Acre entregou os cargos. O decreto com a exoneração a pedido foi publicado na edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial do Estado (DOE).