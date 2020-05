O Flamengo testou 293 pessoas, entre todos os colaboradores da área e empregados e familiares próximos de jogadores e funcionários.

Da CNN, em São Paulo

Em nota divulgada na noite desta quinta-feira (7), o Flamengo informou os resultados de testes para o novo coronavírus (Covid-19) entre seus atletas e funcionários. Segundo o clube, 38 pessoas testaram positivo, inclusive três atletas do elenco principal de futebol.

Sem identificar o nome dos infectados, a nota comunicou que testaram positivo para a Covid-19 seis funcionários do grupo de apoio do Flamengo, dois funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços regulares para o clube, 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores e três atletas do elenco principal.

Ainda segundo o comunicado oficial, outros dois jogadores apresentaram anticorpos IGG positivos.

Entre 30 de abril e 3 de maio, o Flamengo testou 293 pessoas, entre todos os colaboradores da área e empregados e familiares próximos de jogadores e funcionários.

Segundo o clube, as 38 pessoas que testaram positivo não apresentavam sintomas, se enquadrando na categoria de “positivos assintomáticos”. Foram detectadas 11 pessoas que já tinham tido o contato com o vírus previamente, sem sintomas, e já se encontravam com anticorpos IGG positivos.

Os 38 infectados assintomáticos foram colocados em isolamento, com acompanhamento médico diário. O clube realizará novos testes posteriormente e informou que reintegrará seus funcionários em “prazo seguro” caso apresentem resultados negativos.

