O anúncio de que o governador tinha testado positivo para a doença foi divulgado na segunda-feira (1) pela assessoria de comunicação, em comunicado oficial, após ele fazer o exame RT-PCR. Diariamente eram divulgados boletins com o quadro de saúde do governador que teve um quadro leve da doença.

No boletim de domingo, assinado pelo médico Marcos Parente, foi informado que no sábado (6) foi feita uma tomografia computadorizada e não evidenciou qualquer lesão pulmonar por Covid-19. Além disso, foi feito exame de sangue que não apresentou nenhuma anormalidade.

Com os exames, o médico disse que Cameli evoluiu para um quadro benigno da infecção e por isso recebeu alta. O governo informou que o governador já retomou as agendas nesta segunda.

Com o aumento na ocupação dos leitos destinados aos pacientes com Covid-19 e redução do índice de isolamento social, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 manteve pela segunda vez todas as regionais do Acre na fase de emergência, representada pela cor vermelha.