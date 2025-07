Após sofrer acidente grave em Porto Walter, jovem é transferido de helicóptero para Cruzeiro do Sul

Porto Walter está situado na região do Juruá e é considerado um dos municípios mais isolados do estado, com acesso exclusivamente fluvial ou aéreo

Em mais uma ação integrada entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), um paciente em estado gravíssimo foi resgatado por meio de transporte aeromédico, na manhã deste domingo, 20, no município de Porto Walter, interior do Acre.

A vítima, do sexo masculino, se envolveu em um grave acidente de trânsito, decorrente de colisão entre uma motocicleta e um automóvel. Com quadro clínico crítico, o paciente apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, pneumotórax e fratura de base de crânio. A equipe do Samu foi acionada prontamente, realizando a estabilização no local e o procedimento de intubação ainda no município, a fim de garantir condições seguras para o deslocamento.

A operação contou com a aeronave Harpia 03, que decolou com equipe médica especializada, realizando o transporte do paciente até o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde ele segue sob cuidados intensivos.

“Chegamos ao local e nos deparamos com um quadro grave. Iniciamos os protocolos de suporte avançado, estabilizamos o paciente, realizamos a intubação e, com apoio da aeronave, conseguimos garantir o transporte seguro e rápido. O tempo foi determinante para a garantia de sobrevivência do paciente até receber o tratamento adequado”, relatou o médico intervencionista do Samu, Abegno Gadelha, que participou da missão.

Porto Walter está situado na região do Juruá e é considerado um dos municípios mais isolados do estado, com acesso exclusivamente fluvial ou aéreo. Nessas localidades, o atendimento médico especializado é limitado, o que torna as ações aeromédicas fundamentais para salvar vidas em situações críticas que demandam transferência imediata para centros hospitalares de referência.

A execução desse tipo de operação é viabilizada por meio da cooperação entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que mantêm uma estratégia integrada para o uso das aeronaves do governo em missões de urgência e emergência. Desde outubro de 2023 o helicóptero Harpia 03 foi disponibilizado de forma definitiva para atender as demandas da região do Juruá, ampliando a capacidade de resposta em ocorrências graves que exigem transporte ágil e especializado.

“Em um estado com tantos desafios geográficos como o Acre, garantir o acesso à saúde exige esforço conjunto e logística integrada. A parceria entre Saúde e Segurança Pública tem permitido resgates como este, que salvam vidas e demonstram o compromisso do governo com a população, mesmo nos pontos mais remotos do nosso território”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

