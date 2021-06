Após sinal de calote de “chineses”, governo do Acre cancela venda da ZPE

Luciano Tavares

Depois de um sinal de calote do grupo Haiying, da China, o governo do Estado resolveu cancelar a venda da Zona de Processamento de Exportação, a ZPE. Os chineses prometeram pagar a primeira parcela de R$ 1, 2 milhão ainda no mês de maio, mas não depositaram o dinheiro.

“Vamos cancelar a arrematação e publicar no Diário Oficial. Não houve pagamento. Depois vamos abrir outro processo para a venda”, anunciou o secretário de Indústria, Anderson Abreu.

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Senador Guiomard foi vendida pelo governo do Acre durante um leilão em abril por R$ 25, 8 milhões ao grupo Haiying, da China. O pagamento seria em 13 parcelas anuais com uma entrada até o dia 15 de maio de R$1, 2 milhão.

A ZPE está localizada na BR-317, acesso ao Peru e rota para o Pacífico e por isso é considerada um ponto estratégico para os chineses.