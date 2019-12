Após roubarem um carro no bairro Rosalinda, no 2º Distrito de Rio Branco, dois assaltantes se envolveram em um grave acidente em frente ao posto Parati, no cruzamento das ruas Antônio da Rocha Viana e Isaura Parente, na Capital, na manhã deste domingo, 22.

Ao passar em alta velocidade pelo cruzamento com sinal fechado, o carro bateu em um ônibus que seguia pela Isaura Parente. O assaltante que conduzia o veículo foi encaminhado ao Pronto-socorro em estado grave. Já o seu comparsa morreu no local da batida.

Até às 7h50 da manhã deste domingo, ambos não haviam sido identificados pela polícia porque estavam sem documentos.

Os policiais que atenderam a ocorrência levaram as vítimas do assalto até o local do acidente, que reconheceram o veículo.

No interior do carro foi encontrado um revólver e munições intactas.

