Após reunião, servidores da educação mantém greve em Rio Branco

A greve geral dos servidores da rede municipal de educação de Rio Branco continua, mesmo após reunião com o vice-prefeito e secretário municipal de educação, Alysson Bestene, na manhã desta quinta-feira (22).

O vice-prefeito defende que a atual gestão sempre esteve aberta ao diálogo com as categorias. “É importante ressaltar que desde o momento da gestão do prefeito Bocalom, a prerrogativa nunca foi fechar as portas para nenhuma categoria, sempre tivemos disposição para ouvir e negociar. A gente entende que todas as pautas que eles colocam vão ser analisadas, e temos feito esse esforço pela prefeitura”, declarou Bestene.

Segundo ele, foi instalada uma comissão de negociação e a administração pediu ao movimento que suspendesse a greve para que, com os dados e números apresentados, seja possível mostrar o crescimento da folha de pagamento da prefeitura.

“Estamos instalando uma comissão, pedimos para o movimento suspender [a greve], para que, através dessa comissão, com os números na mesa, a gente mostre o crescimento que a folha do município já teve na gestão, sempre buscando a valorização do servidor. É importante ressaltar que, já em 2022, na gestão do prefeito Bocalom, muitos ajustes salariais foram feitos. E vamos sentar, ao longo desses 15 dias, com toda a equipe do município, através dessa comissão, para mostrar esses números e, diante dessas possíveis negociações, o que é possível e o que não é possível resolver perante a categoria”, explicou.

Apesar do apelo da prefeitura, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, afirmou que a categoria decidiu manter a paralisação.

“Não teve proposta. O que eles comunicaram é que vão criar uma comissão de negociação, fazer um estudo, um relatório econômico, mas não tem proposta. É um relatório econômico daquilo que eles já têm, e pediram para suspender o movimento para poder ter o resultado desse estudo. A categoria deliberou que não vai suspender o movimento, que vão negociar com a categoria em greve”, afirmou Rosana.

A líder sindical reforçou novas ações já estão previstas. “Continuamos de greve. Vamos reunir o comando de greve amanhã (23), às 9h, no sindicato. Terça-feira, nós estaremos acampados na Câmara de Vereadores”, disse.

Por fim, Rosana fez um apelo à sociedade para apoiar o movimento dos educadores “Queremos o apoio, porque esses trabalhadores valorosos se dedicam a cuidar de seus filhos com muito amor e carinho. É o momento da retribuição, de estarem junto conosco nesta luta, porque, até então, o prefeito só teve dinheiro para dar um reajuste vultuoso aos seus secretários — 31 secretários — e se recusa a atender mais de 5 mil servidores”, criticou.

A manifestação em frente à prefeitura foi temporariamente interrompida devido à chuva, mas o movimento continua ativo, com novas mobilizações programadas. A equipe do ac24horas segue acompanhando a situação e trará novas atualizações.

