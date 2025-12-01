Brasil
Após repercussão, Gol dará ida e volta para mãe viajar com filho autista no Acre
Com relação à consulta que Daniel tinha marcada para esta segunda-feira, 1º, em Rio Branco, com neuropediatra Cholen Werklaenhg Rodrigues, o pai de Daniel está tentando remarcar
A Gol Linhas Aéreas confirmou que irá custear integralmente a passagem de Ângela Adélia da Silva Lima, mãe do menino Daniel Lima Batista, de 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O garoto foi retirado de uma aeronave da companhia no último domingo (30), no aeroporto de Cruzeiro do Sul (AC), após um impasse com a tripulação. A nova viagem está marcada para o próximo domingo (7), com destino a Rio Branco.
Segundo Ângela, a empresa havia sugerido que Daniel embarcasse sozinho nesta segunda-feira (1º), acompanhado por um colaborador da Gol. A proposta foi recusada pela mãe, que exigiu viajar junto com o filho. “Eles iam mandar uma pessoa para levar o Daniel, uma pessoa que vinha de Rio Branco, mas eu disse que não, que agora ele só vai comigo. Eles perguntaram se eu tinha disponibilidade, eu falei que eu tinha para domingo e aí eles marcaram. Remarcaram a dele para domingo e vão dar a minha ida gratuita e a volta também”, relatou.
A retirada do menino da aeronave gerou indignação. A companhia alegou que Daniel se recusava a colocar o cinto de segurança e a reduzir o volume do som. A versão, no entanto, foi contestada por pessoas conhecidas da família que estavam a bordo. Ângela afirma que o filho é obediente e que não foi chamada ao avião no momento da ocorrência, apesar de estar no aeroporto. A mãe acionou a Polícia Militar para registrar o caso.
O episódio teve impacto imediato na rotina da família: Daniel perdeu uma consulta marcada para esta segunda-feira (1º) com o neuropediatra Cholen Werklaenhg Rodrigues, em Rio Branco. O pai da criança tenta remarcar o atendimento. “O pai dele foi lá e eles ficaram de ver quando a gente conseguisse resolver aqui, procurar eles para remarcar a consulta. Aí eu vou falar com o pai dele agora para tentar remarcar”, disse Ângela.
O Juruá em Tempo
Comentários
Brasil
Governo do Acre anuncia pagamento de salários de dezembro para servidores estaduais a partir do dia 27
Pagamento injetará R$ 293 milhões na economia local; 37.450 servidores ativos e 18.803 inativos serão beneficiados nas vésperas do ano-novo
O governo do Acre anunciou o calendário de pagamento dos salários do funcionalismo público estadual referentes ao mês de dezembro. Os depósitos serão realizados a partir do sábado, 27 de dezembro, para correntistas do Banco do Brasil, segundo informações da Secretaria de Estado de Administração (Sead).
Cronograma de pagamento:
-
Dia 27 (sábado): correntistas do Banco do Brasil
-
Dia 29 (segunda-feira): demais instituições financeiras
Serão beneficiados 37.450 servidores ativos e 18.803 inativos, incluindo aposentados e pensionistas. O montante total injetado na economia local será de R$ 293 milhões, representando um importante impulso para setores como comércio e serviços durante as festividades de fim de ano.
A antecipação parcial dos pagamentos para o sábado visa facilitar o planejamento financeiro das famílias e movimentar a economia no período que antecede as celebrações de ano-novo. A medida segue a política da atual gestão de garantir a regularidade nos vencimentos do funcionalismo público estadual.
Comentários
Brasil
Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela e sair do país, diz jornal
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, deixasse o país imediatamente em uma ligação entre os dois líderes, de acordo com informações do jornal americano Miami Herald.
A ligação, que ocorreu na semana passada, foi intermediada por Brasil, Catar e Turquia. Durante a conversa, Trump foi direto ao ponto e garantiu que Maduro, a mulher dele, Cilia Flores, e o filho do casal poderiam partir para o exílio, mas ele teria que renunciar e permitir o retorno da democracia no país.
De acordo com o jornal da Flórida, a ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto entre Caracas e Washington.
A conversa ocorreu em meio a sinais crescentes de que o governo Trump está preparando operações militares dentro da Venezuela. Washington denominou o Cartel de los Soles como uma organização terrorista e acusou Maduro de liderar o esquema.
Na quinta-feira (27), Trump afirmou que os esforços contra traficantes de drogas venezuelanos “por terra” começarão “muito em breve”, o que aumentou ainda mais as tensões com Caracas, que alega que a campanha antidrogas americana tem como objetivo, na verdade, a derrubada do ditador Nicolás Maduro.
“Quase paramos [o narcotráfico]. Cerca de 85% do trânsito por via marítima foi interrompido”, disse Trump em uma videochamada de Ação de Graças para as tropas americanas de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.
Negociação
Segundo o Miami Herald, as conversas não foram para frente por causa de três pontos-chave que Caracas e Washington não conseguiram concordar.
Primeiro, Maduro pediu “anistia global” por quaisquer crimes que ele e seu grupo político tenham cometido. Trump rejeitou a proposta.
Depois, o regime chavista sugeriu que poderia permitir eleições livres na Venezuela em troca de reter o controle das Forças Armadas do país. Washington também negou.
Por fim, as partes discordaram sobre o prazo para a saída de Maduro do poder. Trump queria que o ditador partisse para o exílio imediatamente, mas ele teria recusado.
Vários países foram ventilados como possíveis locais de exílio para Maduro, como Cuba, Irã, Rússia e Turquia.
Fechamento do espaço aéreo
Depois da conversa com Maduro, Trump anunciou, no sábado (29), que companhias aéreas e pilotos deveriam considerar o espaço aéreo da Venezuela totalmente fechado. O aviso foi feito em uma publicação na rede social Truth Social.
“A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, por favor considerem o fechamento completo do espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela. Obrigado pela atenção a este assunto!”, escreveu Trump.
Segundo o Miami Herald, o regime chavista tentou organizar outra ligação com Washington depois do anúncio de Trump, mas não obteve resposta.
Ligação
A ligação entre Trump e Maduro foi noticiada pelo jornal americano The New York Times na sexta-feira (28). No domingo (30), o republicano confirmou a conversa a repórteres a bordo do Air Force One durante uma viagem de retorno a Washington depois de passar o feriado do Dia de Ação de Graças na Flórida.
“Eu não quero comentar sobre isso. A resposta é sim”, afirmou ele à imprensa, segundo informações da CNN. “Não diria que [a ligação] foi bem ou mal. Foi apenas uma chamada telefônica”, completou, ainda de acordo com a rede de televisão.
O jornal informou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, um dos principais críticos do regime ditatorial de Maduro, também participou da chamada.
Comentários
Brasil
Bolsonaro pede atendimento de cardiologista e de fisioterapeuta na PF
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (1º) a autorização judicial para que mais dois profissionais da saúde, um médico cardiologista e um fisioterapeuta, tenham acesso para prestar atendimento a Bolsonaro, preso na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília.
A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal).
No pedido, a defesa solicita autorização do médico cardiologista Brasil Ramos Caiado e do fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas.
O documento justifica que a “inclusão dos profissionais se faz necessária para que possam dar continuidade ao acompanhamento especializado da condição clínica” do ex-presidente.
De forma a garantir, conforme a defesa, “a adequada assistência nas áreas de cardiologia e fisioterapia, motivo pelo qual se pugna pela célere apreciação do presente pleito”.
Mais cedo, Moraes autorizou as visitas, na próxima quinta-feira (4), da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro.
Bolsonaro está detido na PF desde 22 de novembro, quando tentou violar sua tornozeleira eletrônica. Agora, o ex-chefe do Executivo está em cumprimento de pena dos 27 anos e três meses de condenação pela tentativa de golpe de Estado.
Fonte: CNN
Você precisa fazer login para comentar.