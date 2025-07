Apos relatos de conduta agressiva, morador em situação de rua é esfaqueado no bairro Bosque, em Rio Branco

As equipes das escolas Dom Henrique Ruth, de Cruzeiro do Sul, e Djalma Batista, de Tarauacá, conquistaram nesse domingo, 13, no ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, o título do Open de Handebol na categoria Sub-18.

Na categoria Sub-14, no masculino, o time do Colégio Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul, venceu a competição.

“Conseguimos promover um grande evento para os estudantes/atletas do Vale do Juruá. Mais de 20 equipes participaram do Open nas três categorias e a FADE cumpre a sua obrigação de levar o esporte escolar para todas as regiões do Estado”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

