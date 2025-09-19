Brasil
Após recuo histórico, trabalho infantil sobe no Brasil em 2024 e chega a 1,65 milhão
ocupações de maiores riscos ocupacionais, maiores riscos de gerar algum tipo de prejuízo às crianças, elas também tinham um rendimento menor do que aquelas que não estavam situação de trabalho infantil — diz Fontes. — No trabalho infantil, o rendimento médio é de R$ 845.
Futuro comprometido: 3 crianças e adolescentes morrem por mês em acidentes de trabalho no Brasil
Esse rendimento médio no trabalho infantil subiu em comparação ao de 2023, quando foi de R$ 806. Há disparidade por sexo e raça. No ano passado, o rendimento médio das mulheres nessa situação de trabalho caiu 4,54% na comparação com o de 2023, para R$ 693, enquanto o dos homens subiu 8,45%, para R$ 924.
Nas três faixas etárias avaliadas pela pesquisa — 5 a 13 anos, 14 e 15 anos e 16 e 17 anos — houve recuo na renda das trabalhadoras do sexo feminino. Na primeira faixa, o rendimento delas caiu a menos da metade (-53,12%) em relação ao de 2023, para R$ 165. O deles também recuou, mas em 15,86%, a R$ 244.
A exemplo do que ocorre no mercado de trabalho como um todo, pessoas declaradas como pretas e pardas também têm rendimento médio menor no trabalho infantil. Em 2024, ficou em R$ 789, abaixo dos R$ 943 recebidos pelos declarados brancos. Houve, contudo, entre pretos e pardos, aumento de 6,9% no rendimento, enquanto entre os jovens brancos no trabalho infantil, a alta foi de 3,17%.
Impacto do Bolsa Família
Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que vivem em domicílios que recebem o Bolsa Família — 13,8 milhões, ou 36,3% da população total nessa faixa de idade —, a variação no contingente em trabalho infantil ficou praticamente estável, com alta de 0,28%, alcançando 717 mil. Esse número, porém, representa 43,5% dos que se enquadram no trabalho infantil no país.
Entre as crianças e adolescentes fora do chapéu do Bolsa Família, o percentual em situação de trabalho infantil subiu de 4,2% para 4,3%, entre as que estão em lares que recebem o benefício essa taxa recuou de 5,3% para 5,2%.
Os dados do IBGE mostram que o trabalho infantil afeta profundamente a frequência escolar. Porém, este impacto é menor nos domicílios que recebem o Bolsa Família.
No total, 97,5% das pessoas com 5 a 17 anos são estudantes. Entre os que estão no trabalho infantil, esse percentual cai para 88,8%, mostrando o impacto em escolarização.
Entre as crianças e jovens em famílias que recebem o benefício social e estão no trabalho infantil, o percentual médio de frequência escolar sobe para 91,2%.
Por Infomoney
Brasil
MPPA investiga esquema de corrupção na Prefeitura de Ananindeua
Prefeito Daniel Santos é alvo da 2ª fase da Operação Hades; fazenda de R$ 16 milhões teria sido adquirida com dinheiro de empreiteiras
O Ministério Público do Pará (MPPA) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a segunda fase da Operação Hades, que apura fraudes em licitações e corrupção envolvendo a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.
De acordo com as investigações, o prefeito Daniel Santos (PSB) adquiriu uma fazenda em Tomé-Açu, avaliada em R$ 16 milhões, registrada em nome de uma empresa ligada a ele. O pagamento teria sido feito por empreiteiras contratadas pelo município, como a Ediffika Construtora, também investigada.
Em depoimento, a ex-proprietária do imóvel revelou que parte do valor foi paga em dinheiro vivo e outra por meio de despesas quitadas por empresas em seu nome. O MP identificou ainda a compra de veículos avaliados em R$ 68 mil, custeados pela Ediffika.
O desembargador Pedro Pinheiro Sotero, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou medidas cautelares contra oito pessoas e oito empresas, incluindo o prefeito, o secretário de Saneamento e Infraestrutura, Paulo Roberto Cavalleiro de Macedo, e o membro da Comissão Permanente de Licitações, Manoel Palheta Fernandes.
Segundo o MP, as empreiteiras recebiam benefícios em licitações e, em contrapartida, realizavam pagamentos indiretos ao prefeito, seja por meio da aquisição de bens em seu nome, seja em nome da JD Agropecuária, empresa vinculada ao gestor.
Brasil
Polícia Civil do Tocantins prende suspeitos de aplicar golpes de falsos leilões de veículos na internet
Operação “Ghost Root” cumpriu mandados em São Paulo e bloqueou contas com até R$ 100 mil para ressarcir vítimas
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quinta-feira (18), a operação “Ghost Root”, que resultou no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa especializada em golpes de falsos leilões de veículos pela internet. A ação foi realizada em São Paulo, onde o grupo atuava.
As investigações tiveram início em janeiro de 2025, após um morador de Araguaína, no norte do Tocantins, perder R$ 87 mil em um dos golpes. Segundo a polícia, os criminosos anunciavam veículos inexistentes em plataformas digitais e atraíam vítimas em diversos estados do país.
A Justiça da 2ª Vara Criminal de Araguaína expediu os mandados e determinou o bloqueio de até R$ 100 mil nas contas bancárias dos investigados, com o objetivo de garantir o ressarcimento das vítimas.
De acordo com o delegado Márcio Lopes, responsável pelo caso, o grupo tinha atuação estruturada e interestadual. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo.
