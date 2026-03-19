Acre
Após recomendação do Mapa, Idaf suspende exigência de vacina contra influenza equina no Acre
Após recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) suspendeu temporariamente, por meio da Portaria Idaf nº 97, de 16 de março de 2026, a obrigatoriedade da apresentação do atestado de vacinação contra influenza equina para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) no estado.
A medida segue orientação do Mapa, por meio do Ofício nº 134/2026 do Departamento de Saúde Animal, direcionado às Superintendências de Agricultura e Pecuária, aos órgãos executores de sanidade agropecuária e aos setores de fiscalização estaduais, e passa a valer de forma imediata em todo o território acreano.
A decisão ocorre diante de um cenário de desabastecimento crítico de vacinas contra a doença no mercado brasileiro. A medida tem caráter temporário e poderá ser revista conforme a evolução do cenário sanitário.
Com a suspensão, os produtores e responsáveis por equídeos ficam dispensados, neste momento, de apresentar o comprovante de vacinação contra a doença para a emissão da GTA para eventos, documento obrigatório para o transporte de animais.
O Idaf reforça, no entanto, que a vacinação continua sendo uma importante medida de prevenção e controle da influenza equina, contribuindo para a saúde dos animais e para a segurança sanitária do rebanho no estado.
De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos (PESE/AC), Grisiela Pessoa, a medida busca alinhar o estado às diretrizes nacionais sem comprometer a vigilância sanitária. “É importante destacar que a vacinação continua sendo recomendada, pois é uma das principais formas de prevenção contra a influenza equina. Os produtores devem manter os cuidados sanitários e ficar atentos a qualquer sinal clínico nos animais”, destacou.
Vale ressaltar que produtores que ainda encontrarem a vacina devem realizar a aplicação, como forma de prevenção e proteção dos animais contra a doença.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Prefeitos do PP no Alto Acre fecham apoio a Mailza e reagem a saída dos Hassem: “Projeto está forte”
Reunião em Brasiléia reúne gestores de três municípios para reafirmar unidade; Carlinhos do Pelado convoca evento público para esta sexta (20)
A movimentação política do Progressistas (PP) no Alto Acre ganhou força e novos contornos na quarta-feira (18), quando os três prefeitos da regional se reuniram para reafirmar total apoio à vice-governadora Mailza Assis, com vistas às eleições de outubro. Participaram do encontro os gestores de Brasiléia, Carlinhos do Pelado; de Xapuri, Maxsuel Maia; e de Assis Brasil, Jerry Correia.
O objetivo, segundo os administradores da legenda, foi reagir à narrativa de enfraquecimento do projeto político em prol de Mailza após a saída da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, que passaram a apoiar o senador e pré-candidato ao governo Alan Rick (Republicanos).
A saída da família Hassem da base do governo estadual teve repercussão imediata na região, tradicionalmente estratégica no cenário eleitoral acreano. No mesmo dia da reunião, o governador Gladson Cameli exonerou Fernanda e seu filho Carlos Fernando, que ocupavam cargos comissionados no governo.
Para os prefeitos aliados, no entanto, a mudança de posicionamento político não representa enfraquecimento do grupo liderado por Mailza no Alto Acre. O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, afirmou que o encontro teve justamente o objetivo de reforçar a unidade da base governista na região.
“Respeitamos a decisão da ex-prefeita Fernanda e do deputado Tadeu Hassem, mas precisamos corrigir essa narrativa de que o projeto político da governadora Mailza estaria enfraquecido no Alto Acre. Estamos aqui reunidos para reiterar nosso apoio total e irrestrito”, declarou.
Ampliação da base
Além dos três prefeitos do Progressistas, o grupo que apoia Mailza pode ser ampliado na região. O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), também é citado como aliado do projeto, assim como o vice-prefeito Sérgio Mesquita, que deve assumir a gestão municipal caso Lopes se afaste para disputar uma vaga na Câmara Federal.
Jerry Correia coloca nome à disposição para federal
Durante o encontro, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, confirmou que foi convidado por Mailza Assis para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições. Segundo ele, a eventual candidatura depende de articulação política e unidade regional.
“Coloquei meu nome à disposição para fortalecer esse projeto, mas pontuei que é preciso construir as condições mínimas. O Alto Acre tem votos suficientes para eleger um deputado federal, mas precisa de unidade. Não quero ser candidato apenas para compor chapa; temos chances reais e precisamos de uma representatividade verdadeira no Congresso”, afirmou.
Evento público em Brasiléia
Para dirimir qualquer dúvida em relação ao seu apoio a Mailza, prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado divulgou um evento de apoio com toda a militância política à vice-governadora, que acontece nesta sexta-feira (20), no ginásio Ferreira da Silva, ao lado do Centro Cultural de Brasiléia.
A mobilização deve reunir lideranças locais, secretários, vereadores e a população para demonstrar a força do projeto governista na região de fronteira.
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Prefeitura promove ações sociais no evento “Juventude em Ação”
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou na manhã desta quarta-feira (18), a mobilização batizada de “Juventude em Ação”. O evento ofereceu atendimentos de saúde e apresentações de atividades esportivas no Centro da Juventude, localizado no bairro Cidade Nova. A ocasião também contou com a assinatura da ordem de serviço para a reforma da quadra utilizada para práticas comunitárias e atividades desportivas.
Na oportunidade, o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, anunciou uma nova parceria com as instituições CIEE, IEL e Lidera Estágios, além do reajuste do valor da bolsa-auxílio para os estagiários.
“O prefeito Tião Bocalom nos deu a missão de melhorar a vida das pessoas, de aplicar a verdadeira política pública. Acredito muito na juventude, que precisa ter seu primeiro emprego e a experiência positiva do trabalho para poder ter o seu próprio dinheiro e viver melhor, ajudando os pais”, explicou João Marcos Luz.
A diretora de Direitos Humanos, Suhellen Farias, ressaltou que a ação buscou atingir um número expressivo de jovens. “É uma ação voltada para a juventude. Para atender um público maior, escolhemos a Cidade Nova, um local onde também contamos com a Casa Rosa Mulher e o CRAS. É um espaço onde conseguimos reunir a maior parte do nosso público-alvo”, explicou.
O prefeito em exercício, Alysson Bestene, elogiou o evento e destacou a necessidade de iniciativas como esta para alcançar a população que mais necessita de apoio. “É um dia de ação para essa juventude, com essa equipe maravilhosa da Assistência Social. O diretor Ivan, o secretário João Marcos e o prefeito Tião Bocalom têm buscado fazer com que essas políticas públicas, em especial para a nossa população mais vulnerável, cheguem às comunidades que mais necessitam”, afirmou o chefe do Executivo Municipal em exercício.
Além de atendimentos médicos, odontológicos, vacinação e testes rápidos, o público pôde assistir a apresentações de taekwondo, capoeira e acrobacia em tecido.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Prefeitura de Rio Branco leva saúde pelos rios e atende comunidades do Riozinho do Rola
Nas primeiras horas da manhã, quando o dia ainda começa a clarear às margens do Riozinho do Rola, o silêncio das comunidades ribeirinhas dá lugar ao movimento das embarcações que sobem o rio, carregando equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde. Para muitos moradores da região, é dessa forma que o atendimento médico chega.
Com o intuito de atender localidades distante que a Prefeitura de Rio Branco está levando neste mês de março, atendimento de saúde a comunidades ribeirinhas do Riozinho do Rola por meio do programa Saúde Rural, na edição Itinerante Fluvial. A iniciativa mobiliza dezenas de profissionais que percorrem o rio em embarcações, garantindo consultas médicas, exames, vacinação, medicamentos e outros serviços essenciais para moradores de regiões de difícil acesso.
Criado em 2005, o programa, originalmente chamado de Saúde na Comunidade, hoje é conhecido como Saúde Rural. Ao longo de mais de 30 dias, a edição itinerante fluvial percorre comunidades às margens do Riozinho do Rola e de seus afluentes.
Ao todo, a ação reúne 72 profissionais de diversas áreas da saúde, distribuídos em 15 embarcações, levando consultas médicas, atendimento odontológico, exames, vacinação, medicamentos e orientações de prevenção. Para muitas dessas famílias, o itinerante representa a única oportunidade de receber assistência em saúde sem precisar enfrentar longas viagens até a cidade.
Assim que as embarcações deixam a capital, o trabalho já começa. O atendimento não espera necessariamente o barco atracar. Ao longo do percurso, as equipes param em comunidades, pequenas casas à beira do rio ou em qualquer ponto onde alguém esteja precisando de ajuda.
A chefe da Divisão de Populações Rurais e Ribeirinhas, Rejane Almeida, acompanha o programa há mais de uma década e destaca a dinâmica do atendimento ao longo do trajeto.
“A partir do momento em que soltamos a cordinha da cidade, já estamos à disposição dessas comunidades. Muitas vezes, quando chegamos a um local, já há pessoas esperando; em outras ocasiões, somos chamados ainda no caminho para realizar atendimento”, contou Rejane Almeida.
Segundo ela, o trabalho exige planejamento e adaptação constantes para garantir que a assistência chegue a todas as comunidades. “Precisamos calcular quanto de combustível será gasto, quanta água vamos consumir e quanta alimentação precisamos levar. São mais de 30 dias com uma equipe grande, então tudo precisa ser muito bem organizado para que nada falte”, explicou.
A dimensão do itinerante impressiona. Em algumas comunidades, o número de atendimentos pode ultrapassar 350 pessoas em um único dia. No ano passado, a ação registrou cerca de 35 mil procedimentos realizados ao longo de aproximadamente 30 dias de trabalho, distribuídos em diversos pontos de atendimento ao longo do rio.
Para quem integra a equipe de saúde, a experiência também é marcante. A médica de Família e Comunidade, Paola Lima, afirmou que a ação permite levar diagnósticos e orientações importantes a comunidades que, muitas vezes, têm pouco acesso a consultas médicas.
“Hoje fizemos diagnósticos que são básicos, mas aos quais essa comunidade não tinha acesso. Encontramos casos de tracoma em crianças que estavam sem diagnóstico e já receberam tratamento. Também avaliamos uma adolescente que precisava de uma investigação mais detalhada e conseguimos encaminhá-la para o tratamento correto”, explicou.
Segundo ela, mesmo quando não é possível resolver tudo naquele momento, o atendimento já representa um passo importante para garantir o cuidado adequado.
“Nem tudo conseguimos resolver aqui, mas conseguimos colocar esse paciente no caminho certo, garantindo um diagnóstico e um encaminhamento adequados. Isso é um direito que essas pessoas têm”, afirmou.
Para a médica, participar da ação também é motivo de satisfação profissional. “Eu me identifico muito com esse tipo de atendimento. Às vezes é cansativo, mas o sentimento maior é de gratidão por poder contribuir”, disse.
Nas comunidades, a chegada das embarcações é aguardada com expectativa. Morador da comunidade Barro Alto há 35 anos, Antônio Augusto, conhecido como Barbudo, acompanhou de perto a evolução do programa ao longo das últimas décadas.
“Já são mais de 20 anos de itinerante. Quando começou, era tudo mais simples. Hoje está tudo mais estruturado. Esse trabalho beneficia muita gente e está cada vez mais amplo”, contou o morador.
Para ele, o itinerante representa respeito e cuidado com quem vive distante da cidade. “Nem todo mundo tem transporte para ir até Rio Branco. Por isso, quando o itinerante chega aqui, é uma grande ajuda, porque traz os atendimentos até a comunidade. Eu sempre digo que esse trabalho não é nota dez, é nota mil”, afirmou.
Morador da comunidade Água Preta, o agricultor Francisco Alves, de 64 anos, também fez questão de aproveitar a ação. Para receber atendimento, ele saiu de casa de barco e atravessou o Riozinho do Rola até a comunidade Barro Alto, onde a equipe realizava os atendimentos naquele dia.
“Para a gente sair daqui até a cidade é muito difícil, principalmente no inverno. De barco, são cerca de quatro horas até Rio Branco. Quando chegamos lá, ainda há despesas e nem sempre conseguimos resolver tudo no mesmo dia”, relatou.
Mesmo precisando se deslocar até outra comunidade, ele afirmou que a presença da equipe na região já facilita muito a vida dos moradores.
“Aqui a gente consegue resolver muita coisa no mesmo dia. Tem médico, dentista, medição de pressão. A gente vem cedo, é atendido e logo volta para casa. Isso ajuda muito a comunidade”, disse.
Enquanto os barcos seguem levando atendimento a cada parada e aproximando os serviços de saúde de quem vive às margens do Riozinho do Rola, o Saúde Rural, na edição Itinerante Fluvial, reafirma um compromisso que atravessa rios e distâncias: o de garantir que o cuidado chegue a todos, inclusive onde a estrada não alcança.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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