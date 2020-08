No último dia 21, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 alterou a resolução que dispõe sobre a reabertura dos setores e atividades durante a pandemia e liberou o funcionamento das academias de ginásticas no Acre.

Ao G1 , o coordenador do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 de Rio Branco, Osvaldo Legal, explicou que se reuniu com representantes da categoria na quarta-feira (26) para ajustar o protocolo das academias de artes marciais para o mesmo das academias de ginásticas

“Na decisão, a parte de combate estava proibida a gente conversou com eles para fazer esse ajuste e inserir no protocolo das academias. Vai funcionar com no máximo 30 pessoas no local, não tem combate entre as pessoas, vão utilizar bonecos e vão fazer os exercícios de luta individuais”, contou.