Após queda de pé de açaí, pai de quatro filhos fratura coluna e será transferido para Rio Branco; família carente pede doações

Joel França, de 32 anos, fraturou a coluna ao cair de um pé de açaí, no ramal 3, na zona rural de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele recebeu autorização médica neste sábado (3) para ser transferido para Rio Branco, onde dará continuidade ao tratamento.

O acidente ocorreu no dia 28 de dezembro, por volta das 10h30, quando Joel subia no pé de açaí para colher frutos. Ele está internado no Hospital do Juruá desde então. Neste sábado (3), a família recebeu a liberação para a transferência à capital acreana.

A esposa, Sara Sabino da Silva, mãe de quatro filhos, de 14, 12, 11 e 1 ano, gravou áudios pedindo ajuda à população. A família mora no Ramal 3, na zona rural de Cruzeiro do Sul, e é considerada carente.

“Ele vai precisar viajar para Rio Branco, e o custo é muito caro. Nós estamos precisando agora. Ajude nós, porque o custo é muito caro para ele ir”, disse Sara em um dos áudios.

Em outra mensagem, após a liberação da transferência, ela reforçou o apelo: “Agora nós vamos precisar da ajuda porque o meu esposo vai estar para lá e quem é que vai estar aqui trabalhando para mim? Nós aqui precisamos dele, mas ele não está aqui com saúde. Ajude nós, por favor. Não é só pra mim, mas pros meus filhos também”.

Sara destacou a dificuldade financeira da família durante o período em que Joel ficará em tratamento na capital, sem previsão de retorno. “Esse tempo todo que ele vai passar lá… nós estamos necessitando porque a gente precisa. Eu tenho quatro filhos e eu sei que não é fácil”, completou.

A família pede doações para custear a permanência de Joel na capital e o sustento enquanto ele estiver afastado do trabalho.

