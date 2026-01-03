Cotidiano
Após queda de pé de açaí, pai de quatro filhos fratura coluna e será transferido para Rio Branco; família carente pede doações
A esposa, Sara Sabino da Silva, mãe de quatro filhos, de 14, 12, 11 e 1 ano, gravou áudios pedindo ajuda à população. A família mora no Ramal 3, na zona rural de Cruzeiro do Sul
Redação Jurua24horas
Joel França, de 32 anos, fraturou a coluna ao cair de um pé de açaí, no ramal 3, na zona rural de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele recebeu autorização médica neste sábado (3) para ser transferido para Rio Branco, onde dará continuidade ao tratamento.
O acidente ocorreu no dia 28 de dezembro, por volta das 10h30, quando Joel subia no pé de açaí para colher frutos. Ele está internado no Hospital do Juruá desde então. Neste sábado (3), a família recebeu a liberação para a transferência à capital acreana.
A esposa, Sara Sabino da Silva, mãe de quatro filhos, de 14, 12, 11 e 1 ano, gravou áudios pedindo ajuda à população. A família mora no Ramal 3, na zona rural de Cruzeiro do Sul, e é considerada carente.
“Ele vai precisar viajar para Rio Branco, e o custo é muito caro. Nós estamos precisando agora. Ajude nós, porque o custo é muito caro para ele ir”, disse Sara em um dos áudios.
Em outra mensagem, após a liberação da transferência, ela reforçou o apelo: “Agora nós vamos precisar da ajuda porque o meu esposo vai estar para lá e quem é que vai estar aqui trabalhando para mim? Nós aqui precisamos dele, mas ele não está aqui com saúde. Ajude nós, por favor. Não é só pra mim, mas pros meus filhos também”.
Sara destacou a dificuldade financeira da família durante o período em que Joel ficará em tratamento na capital, sem previsão de retorno. “Esse tempo todo que ele vai passar lá… nós estamos necessitando porque a gente precisa. Eu tenho quatro filhos e eu sei que não é fácil”, completou.
A família pede doações para custear a permanência de Joel na capital e o sustento enquanto ele estiver afastado do trabalho.
Comentários
Cotidiano
Polícia prende dois suspeitos em Mâncio Lima durante operação contra pichações de facção
Um dos homens já tem passagens e é apontado como autor dos atos de vandalismo; maconha e moto sem placa foram apreendidas
Uma ação integrada da Polícia Militar reforçou a segurança pública em Mâncio Lima e resultou na prisão de dois homens, além da apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta irregular. A operação, realizada na sexta-feira (02) e no sábado (03), foi desencadeada após atos de vandalismo registrados em pontos públicos do município.
Batizada de Operação Saturação, a iniciativa teve como objetivo identificar e coibir a atuação de integrantes de uma facção criminosa responsável por pichações espalhadas pela cidade, o que vinha causando preocupação entre moradores.
Durante as abordagens realizadas pelas guarnições, dois suspeitos foram presos, uma quantidade de maconha foi apreendida e uma motocicleta que circulava sem placa foi recolhida. Um dos detidos, preso no sábado, já possuía passagens pela polícia e é apontado como o principal responsável pelas pichações.
O comandante do 1º Pelotão Destacado de Mâncio Lima, 2º tenente PM Válber, destacou que a resposta rápida foi essencial para evitar a continuidade das ações criminosas.
“Logo nas primeiras horas após os registros, intensificamos o patrulhamento e as abordagens. A operação apresentou resultados positivos, tanto na repressão quanto na prevenção, culminando na prisão dos suspeitos e na apreensão de material ilícito”, afirmou o comandante.
A ação contou com o apoio da Rotam e do Giro da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul. A corporação informou ainda que o policiamento seguirá intensificado no município para garantir a ordem e a tranquilidade da população.
Comentários
Cotidiano
PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas durante patrulhamento em Mâncio Lima
Dupla foi abordada em moto sem placa no bairro Cobal; maconha já fracionada e arma branca foram apreendidas
Dois homens foram presos por tráfico de drogas na manhã deste sábado, dia 3, durante uma ação do 6º Batalhão da Polícia Militar no bairro Cobal, em Mâncio Lima. A abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo em área conhecida pela comercialização de entorpecentes, após a guarnição avistar os suspeitos em uma motocicleta sem placa e com comportamento nervoso.
Durante a revista pessoal, os militares encontraram porções de substância semelhante à maconha, já fracionadas para venda, além de uma arma branca. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, juntamente com a moto e os materiais apreendidos. A PM informou que todos os procedimentos legais foram cumpridos, garantindo a integridade dos envolvidos.
Comentários
Cotidiano
Acre ocupa 25º lugar em taxa de frequência líquida no Ensino Médio, com apenas 22,3% dos jovens de 15 a 17 anos na etapa correta
Ranking nacional do Centro de Liderança Pública coloca estado à frente apenas do Pará e do Amapá na região Norte; Mato Grosso, Ceará e São Paulo lideram
O Acre ocupa a 25ª posição entre os estados brasileiros na taxa de frequência líquida no Ensino Médio, com apenas 22,3% dos jovens entre 15 e 17 anos frequentando essa etapa de ensino. O dado, divulgado nesta sexta-feira (2) pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em informações do IBGE, revela que uma parcela significativa dos adolescentes acreanos ainda está fora da escola ou em séries inadequadas à sua faixa etária.
No ranking nacional, Mato Grosso, Ceará e São Paulo apresentam os melhores desempenhos. Na Região Norte, o Acre fica à frente apenas do Pará e do Amapá, refletindo os desafios históricos de acesso e permanência escolar na região. O indicador integra o Ranking de Competitividade dos Estados, que monitora diversos setores, incluindo educação, e está disponível para consulta pública no site rankingdecompetitividade.org.br.
Ranking nacional:
-
Líderes: Mato Grosso, Ceará e São Paulo
-
Acre: 25º lugar, à frente apenas do Pará e Amapá na Região Norte
-
Contexto regional: Estados do Norte têm os piores indicadores de frequência líquida no país
O que significa o índice:
A taxa de frequência líquida mede a proporção de jovens que estão efetivamente na série correta para sua idade. Um percentual baixo como o do Acre (22,3%) indica que:
-
Muitos adolescentes ainda estão no Ensino Fundamental (distorção idade-série);
-
Parte significativa abandonou a escola;
-
Há alunos matriculados, mas em etapa incompatível com a faixa etária.
Metodologia:
O levantamento integra o Ranking de Competitividade dos Estados, que avalia desempenho em áreas como educação, segurança, saúde e infraestrutura. Os dados completos estão disponíveis no site rankingdecompetitividade.org.br.
O resultado reflete desafios históricos no acesso e permanência de jovens no Ensino Médio acreano, agravados por evasão escolar, trabalho precoce e dificuldades de transporte em áreas rurais.
A Secretaria de Educação do Acre deve revisar políticas de busca ativa e correção de fluxo para melhorar o indicador. Programas como o Ensino Médio em Tempo Integral e o incentivo à conclusão via EJA são alternativas em discussão.
A baixa frequência líquida compromete o direito à educação e pode aprofundar desigualdades sociais, já que jovens fora da escola têm menos oportunidades no mercado de trabalho e no ensino superior.
Você precisa fazer login para comentar.