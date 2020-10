Site tem como objetivo ajudar a identificar aparelhos que são frutos de roubo e furto.

Por Alcinete Gadelha

Após quatro meses do lançamento do site que tem como objetivo reduzir o número de roubos e furtos de celulares no Acre, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sejusp) contabiliza mais de 1,2 mil cadastros de aparelhos.

O sistema recebeu o nome de “Alerta Celular-Acre” e é exclusivo para tratar de ações relacionadas a roubos e furtos dos aparelhos e facilita que o objeto seja encontrado em casos de roubo ou furto. A ferramenta ainda disponibiliza a consulta de aparelhos no caso de quem vai efetuar uma compra e o dono não tenha nota fiscal. É possível pesquisar se o produto é fruto de roubo. A polícia também utiliza a ferramenta para localizar possíveis donos ao apreender esse tipo de material. “Houve um cadastramento inicial bem acentuado e as informações têm sido utilizadas pelos policias que atuam na execução, quando na abordagem de pessoas no dia a dia o que possibilita ou não identificar se o celular que está portando é fruto de furto ou roubo”, disse o secretário, sobre o período de vigência do site. A segurança ainda informou que o site tinha sido lançado em caráter experimental e que a proposta de teste era para 1,5 mil cadastros, o que fez com a adesão chegasse a pelo menos 83% do esperado. A partir de agora está aberto para quem desejar fazer o cadastro.

“O lançamento da proposta teve uma resolução impactante de roubos de celulares. Mas, o maior objetivo dele é a localização por meio da abordagem ao receptador e isso tem sido feito”, acrescentou o secretário.

Qualquer pessoa pode fazer o cadastro do aparelho utilizando o Imei do celular e, ocorrendo o roubo ou furto desse equipamento, essa mesma pessoa pode entrar no site e registrar a ocorrência. A medida dificulta a ação de pessoas que receptam o produto roubado para comercializar posteriormente.

Em relação a quantos celulares já foram recuperados, a segurança informou que ainda não tem esse dado, mas que na próxima etapa do projeto já vai ter esse quantitativo.

Cadastro

Na página, primeiro é feito um cadastro com dados pessoais do dono do aparelho. Em seguida, é feito o cadastro do aparelho celular informando dados básicos como marca/modelo e Imei e também orienta como o dono pode conseguir o número do Imei.

Em caso de o aparelho ser furtado ou roubado, a pessoa deve acessar a conta e informar o que aconteceu. Quando a polícia apreender esse tipo de produto, faz a consulta e, caso esteja no cadastro, faz o contato com o dono para devolução.

Comentários