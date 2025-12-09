Flash
Após quatro meses de afastamento, repórter Otávio Damasceno retorna à TV5
O jornalista Otávio Damasceno está de volta à tela da TV5 nesta quarta-feira (10), após quatro meses afastado para se recuperar de um acidente. O retorno foi confirmado pela emissora, que comemorou a reintegração do repórter à equipe por meio de suas redes sociais.
Durante o período em que esteve longe do trabalho, Damasceno recebeu inúmeras mensagens de apoio de telespectadores, colegas e amigos. Em uma publicação recente, agradeceu pelo carinho e pela recuperação alcançada. “Obrigado, meu Deus!”, escreveu, emocionado.
Com o retorno oficializado, Otávio volta à rotina de reportagens externas e participações especiais que marcaram sua trajetória na emissora. A volta do repórter vem sendo celebrada pela equipe da TV5 e pelo público, que acompanhou sua evolução ao longo dos últimos meses e aguardava ansioso por seu recomeço profissional.
Tadeu Hassem defende ampliação das emendas e garante que medida não compromete tesouro estadual
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) reafirmou nesta terça-feira (9) a importância de ampliar o valor das emendas parlamentares no orçamento estadual. Como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa do Acre, o parlamentar destacou que o aumento é essencial para acompanhar o ritmo crescente das demandas municipais e comunitárias, que, segundo ele, avançam mais rápido do que o próprio orçamento do Estado.
Hassem enfatizou que a ampliação não representa risco às contas públicas nem interfere nos recursos destinados a reajustes salariais de servidores. “Há espaço fiscal para equilibrar as duas coisas: atender as demandas locais e manter os compromissos do Estado com o funcionalismo”, declarou.
Nos últimos dois anos, o total das emendas individuais dobrou, passando de R$ 48 milhões para R$ 96 milhões. Entretanto, o parlamentar apontou que o orçamento geral do Estado teve um aumento aproximado de 12%, e as emendas previstas para 2026 cresceram apenas R$ 158 mil por deputado, valor considerado insuficiente diante do volume de solicitações vindas de prefeituras, comunidades e setores como saúde, educação e segurança pública.
O deputado informou que a COF pretende discutir o tema com o Executivo durante a audiência pública marcada para quinta-feira (11). Na ocasião, deve apresentar uma proposta de reajuste nas emendas e cobrar alternativas para garantir o cumprimento de acordos com categorias que reivindicam melhorias.
Hassem ressaltou ainda que as emendas parlamentares têm impacto direto nas comunidades e ajudam o Estado a alcançar regiões onde há maior dificuldade de atuação. “As emendas têm papel social e estratégico. Elas chegam onde o Estado, muitas vezes, não consegue chegar”, observou.
Por fim, o parlamentar defendeu que o debate sobre o orçamento de 2026 aconteça agora, de forma transparente, para que o planejamento reflita as prioridades da atual gestão e evite entraves durante o período eleitoral.
Sesc-DF inaugura sede moderna e sustentável que passa a levar o nome de Leandro Domingos
Em uma noite marcada por emoção, reconhecimento e celebração institucional, o Sesc-DF inaugurou, na segunda-feira (24), sua nova sede administrativa, um marco de modernização e expansão para o Sistema Comércio no Distrito Federal. O prédio, que integra tecnologia, sustentabilidade e bem-estar, passa a levar o nome do vice-presidente Financeiro da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac no Acre, Leandro Domingos Teixeira Pinto, em homenagem à sua contribuição expressiva ao fortalecimento do Sistema CNC-Sesc-Senac em todo o País.
A solenidade reuniu autoridades, dirigentes, colaboradores e convidados, que também participaram de um tour pelas novas instalações e prestigiaram apresentações culturais especialmente preparadas para a ocasião.
Ao receber a homenagem, Leandro Domingos expressou gratidão e destacou a responsabilidade que carrega ao ter seu nome eternizado na capital federal.
“Recebo essa homenagem como símbolo de compromisso com o Distrito Federal e com os valores que o Sesc construiu ao longo dos anos. Ter meu nome eternizado na capital do País é uma honra que ultrapassa qualquer expectativa. Essa conquista só foi possível graças à parceria do presidente José Roberto Tadros e de todos os que trabalham para engrandecer o Brasil”, destacou.
Ele completou afirmando que a honraria representa um propósito coletivo:
“Essa conquista não é individual, ela representa a força de um trabalho coletivo que transforma vidas e fortalece o Brasil. É a prova de que, quando atuamos juntos, CNC, Sesc, Senac e Federações, conseguimos construir um futuro melhor para todos”.
Durante a inauguração da nova sede do Sesc-DF, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) também foi reconhecida por sua contribuição ao fortalecimento do Sistema Comércio no Distrito Federal. O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, recebeu a primeira Medalha de Honra ao Mérito do Sistema Fecomércio-DF, criada para destacar lideranças que impulsionam o desenvolvimento do setor.
Ao ser homenageado, Tadros expressou surpresa e gratidão. “Minha surpresa é genuína e sincera. Recebo esta homenagem em nome de todo o nosso Sistema Comércio, pois, se hoje sou agraciado, é porque caminho ao lado de homens e mulheres comprometidos com os melhores resultados. A capital federal exige atenção especial, e temos feito grandes investimentos aqui para consolidar esse compromisso”, afirmou.
A cerimônia também contou com projeções audiovisuais do renomado diretor artístico Batman Zavareze e uma apresentação especial da dupla Chitãozinho e Xororó, celebrando o momento histórico para o Distrito Federal.
Reconhecimento institucional
O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, destacou que a inauguração reflete o compromisso de gestão eficiente e de valorização das pessoas.
“Este é um dos momentos mais emblemáticos à frente do Sistema Fecomércio-DF. A nova sede traduz nossa visão de gestão eficiente, integração e cidadania. Só conseguimos chegar até aqui com harmonia e colaboração, sempre com o apoio do Sistema CNC-Sesc-Senac”, enfatizou.
O governador Ibaneis Rocha, presente na solenidade, também ressaltou o papel estratégico da CNC e reconheceu o homenageado.
“Parabéns, Tadros, pelo Sistema; parabéns, José Aparecido, nosso presidente da Fecomércio; e ao nosso homenageado, Leandro. Hoje, homenageamos uma pessoa muito importante que mantém o Sistema de pé e investe no Distrito Federal”, destacou.
Uma história que atravessa décadas
O projeto da nova sede tem uma trajetória longa. O terreno foi adquirido em 1989, mas a concepção moderna só ganhou forma muitos anos depois. As obras iniciaram em junho de 2017, sendo interrompidas em 2020 devido a entraves com a construtora contratada.
A retomada ocorreu em 2023, já sob a atual gestão do Sesc-DF, que conduziu o empreendimento até sua conclusão.
Com 25 mil metros quadrados de área construída, a nova sede do Sesc-DF foi pensada para oferecer conforto, integração e alta eficiência estrutural aos cerca de 400 profissionais que atuarão no local. O projeto valoriza ambientes amplos e iluminados, áreas verdes e soluções sustentáveis, como energia fotovoltaica, reúso de água e climatização eficiente.
Aberta ao público, a nova estrutura vai oferecer serviços e facilidades que impactarão diretamente o cotidiano do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e região, onde circulam mais de 350 mil pessoas diariamente.
Deputado Tadeu Hassem discute emendas de 2025 e orçamento do Acre em reunião com secretarias estaduais
O deputado estadual Tadeu Hassem se reuniu na Secretaria de Planejamento com o coronel Ricardo Brandão, o secretário da Segov, Luiz Calixto, e o representante da Fazenda, Amarisio, para tratar de temas considerados estratégicos para o Acre.
A principal pauta do encontro foi a execução das emendas parlamentares para 2025. Também foram discutidos os preparativos para a audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA), marcada para o dia 11, e pontos relacionados ao orçamento de 2026.
Hassem, que preside a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, afirmou que segue acompanhando de perto cada etapa do processo para garantir o avanço dos projetos e a destinação dos recursos à população.
Nas redes sociais, o deputado Licurgo Hassem destacou a união de esforços em prol do desenvolvimento do estado e elogiou o trabalho conduzido pela equipe.
