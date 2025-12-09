Após quatro meses de afastamento, repórter Otávio Damasceno retorna à TV5

Em uma noite marcada por emoção, reconhecimento e celebração institucional, o Sesc-DF inaugurou, na segunda-feira (24), sua nova sede administrativa, um marco de modernização e expansão para o Sistema Comércio no Distrito Federal. O prédio, que integra tecnologia, sustentabilidade e bem-estar, passa a levar o nome do vice-presidente Financeiro da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac no Acre, Leandro Domingos Teixeira Pinto, em homenagem à sua contribuição expressiva ao fortalecimento do Sistema CNC-Sesc-Senac em todo o País.

A solenidade reuniu autoridades, dirigentes, colaboradores e convidados, que também participaram de um tour pelas novas instalações e prestigiaram apresentações culturais especialmente preparadas para a ocasião.

Ao receber a homenagem, Leandro Domingos expressou gratidão e destacou a responsabilidade que carrega ao ter seu nome eternizado na capital federal.

“Recebo essa homenagem como símbolo de compromisso com o Distrito Federal e com os valores que o Sesc construiu ao longo dos anos. Ter meu nome eternizado na capital do País é uma honra que ultrapassa qualquer expectativa. Essa conquista só foi possível graças à parceria do presidente José Roberto Tadros e de todos os que trabalham para engrandecer o Brasil”, destacou.

Ele completou afirmando que a honraria representa um propósito coletivo:

“Essa conquista não é individual, ela representa a força de um trabalho coletivo que transforma vidas e fortalece o Brasil. É a prova de que, quando atuamos juntos, CNC, Sesc, Senac e Federações, conseguimos construir um futuro melhor para todos”.

Durante a inauguração da nova sede do Sesc-DF, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) também foi reconhecida por sua contribuição ao fortalecimento do Sistema Comércio no Distrito Federal. O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, recebeu a primeira Medalha de Honra ao Mérito do Sistema Fecomércio-DF, criada para destacar lideranças que impulsionam o desenvolvimento do setor.

Ao ser homenageado, Tadros expressou surpresa e gratidão. “Minha surpresa é genuína e sincera. Recebo esta homenagem em nome de todo o nosso Sistema Comércio, pois, se hoje sou agraciado, é porque caminho ao lado de homens e mulheres comprometidos com os melhores resultados. A capital federal exige atenção especial, e temos feito grandes investimentos aqui para consolidar esse compromisso”, afirmou.

A cerimônia também contou com projeções audiovisuais do renomado diretor artístico Batman Zavareze e uma apresentação especial da dupla Chitãozinho e Xororó, celebrando o momento histórico para o Distrito Federal.

Reconhecimento institucional

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, destacou que a inauguração reflete o compromisso de gestão eficiente e de valorização das pessoas.

“Este é um dos momentos mais emblemáticos à frente do Sistema Fecomércio-DF. A nova sede traduz nossa visão de gestão eficiente, integração e cidadania. Só conseguimos chegar até aqui com harmonia e colaboração, sempre com o apoio do Sistema CNC-Sesc-Senac”, enfatizou.

O governador Ibaneis Rocha, presente na solenidade, também ressaltou o papel estratégico da CNC e reconheceu o homenageado.

“Parabéns, Tadros, pelo Sistema; parabéns, José Aparecido, nosso presidente da Fecomércio; e ao nosso homenageado, Leandro. Hoje, homenageamos uma pessoa muito importante que mantém o Sistema de pé e investe no Distrito Federal”, destacou.

Uma história que atravessa décadas

O projeto da nova sede tem uma trajetória longa. O terreno foi adquirido em 1989, mas a concepção moderna só ganhou forma muitos anos depois. As obras iniciaram em junho de 2017, sendo interrompidas em 2020 devido a entraves com a construtora contratada.

A retomada ocorreu em 2023, já sob a atual gestão do Sesc-DF, que conduziu o empreendimento até sua conclusão.

Com 25 mil metros quadrados de área construída, a nova sede do Sesc-DF foi pensada para oferecer conforto, integração e alta eficiência estrutural aos cerca de 400 profissionais que atuarão no local. O projeto valoriza ambientes amplos e iluminados, áreas verdes e soluções sustentáveis, como energia fotovoltaica, reúso de água e climatização eficiente.

Aberta ao público, a nova estrutura vai oferecer serviços e facilidades que impactarão diretamente o cotidiano do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e região, onde circulam mais de 350 mil pessoas diariamente.

