Após protestos, obras de galerias na Sobral devem começar em até 15 dias

Após uma série de manifestações de moradores, a Prefeitura de Rio Branco garantiu nesta terça-feira, 09, que a instalação de três pontos de galerias no bairro Sobral terá início em até 15 dias. A confirmação veio durante reunião entre lideranças comunitárias e representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) ocorrido na manhã desta terça (09).

O presidente do bairro João Paulo, Everton Rodrigues, destacou em entrevista ao repórter do ac24horas Play, David Medeiros, que a mobilização dos moradores foi determinante para garantir o acordo.

“A gente se mobilizou hoje, como você falou, esse problema já é recorrente, fizemos o manifesto na quarta-feira passada, o senhor estava lá presente, fechamos na Sobral quarta-feira, não tivemos resposta, fomos lá para o batalhão, não tivemos resposta e hoje a gente resolveu generalizar, como a gente pode falar assim, a gente resolveu juntar o presidente do bairro Plácido de Castro, o presidente do bairro Boa Vista, o presidente do bairro Sobral, alguns moradores, hoje faltaram trabalhos, estão aqui, a gente fechou aqui em frente à prefeitura, fechou os dois acessos aqui na avenida e aí hoje a gente foi convidado, o pessoal da prefeitura do gabinete da Seinfra vieram aqui, chamaram nós para uma reunião, a gente está muito satisfeito com o resultado desse manifesto de hoje”, relatou.

Segundo Rodrigues, a principal demanda era a implantação das galerias no leito do Igarapé Sobral, que corta sete bairros da região. “Foi falado lá que as galerias vão ser implantadas em 15 dias, vão começar os serviços. Houve um atraso, houve sim questão de demanda, de pedido, de licitação para essas galerias ficarem prontas. Então assim, hoje a gente sai daqui satisfeito com o que ficou acordado. Me deram um prazo para nós de 15 dias para esses três pontos de galeria serem instalados. O nosso sentimento aqui é de gratidão à Prefeitura de Rio Branco. A gente não está pedindo nenhum luxo, o que a gente está pedindo é viver um inverno digno, um inverno tranquilo, sem aquela pressão de não poder dormir e acordar com água dentro de casa”, ressaltou.

O secretário adjunto da Seinfra, Paulo Henrique, confirmou o prazo e explicou que os materiais já estão sendo produzidos. “Essa reunião já é a continuidade de um acordo que aconteceu no final de agosto, junto com essa comunidade, com o intermédio do vereador Joabe, que é o presidente da Câmara, onde a gente já tinha feito um acordo de fazer a realização e a implantação de três novas galerias na comunidade. A ordem de serviço da confecção das galerias já foi dada, as galerias estão em confecção, estão na cura do concreto, só a cura do concreto leva 28 dias. Ficou pacificado, temos um novo prazo para dar início na execução da intervenção e a comunidade seja satisfeita. Estamos com uma resposta boa e no prazo máximo de 15 dias já vai começar as obras”, explicou.

Já o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, ponderou que a manifestação dos moradores não teria sido necessária, pois o compromisso já havia sido firmado anteriormente.

“É infundada e inapropriada essa manifestação, porque bem recente, há uns 15, 20 dias atrás, foi feita uma reunião no meu gabinete e houve o compromisso com os líderes da Sobral para realizar esse trabalho lá naquele bairro. Só que tem que ser feita a confecção das galerias, que não é da múltipla dia, enfim, já está em confecção, a empresa está fazendo esse trabalho. Ainda vai ter que ter um período de cura, que é para poder secar direitinho, para a gente poder fazer a alocação dessas aguelas, desse material. A população da Sobral pode ter certeza que muito em breve, ainda neste verão, nós vamos estar atendendo a todo o compromisso que foi firmado lá com a gente, lá no gabinete da Seinfra, que é a colocação das galerias naquele bairro”, finalizou.

