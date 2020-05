A autorização foi um pedido do governo do Acre para que os profissionais possam trabalhar no combate ao novo coronavírus no estado. No final do mês de abril, o governo enviou o pedido, em caráter de urgência, ao governo federal e ao Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) a ajuda dos médicos para o reforço nas ações de combate e prevenção à doença.